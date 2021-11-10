سجل الابطال | كم عدد بطولات وألقاب منتخب عمان لكرة القدم؟

منتخب سلطنة عُمان هو ممثل عُمان الرسمي في رياضة كرة القدم، و يشرف عليه الاتحاد العُماني لكرة القدم، الذي تأسس عام 1978، وانضم إلى الاتحاد الدولي (الفيفا) عام 1979، وفي سياق هذا التقرير يستعرض معكم موقع الخليج 365 عدد بطولات وألقاب منتخب عمان.

شارك منتخب عمان في معظم البطولات الأسيوية وسجل حضوراً فنياً ببطولة كأس آسيا التي أقيمت عام 2004 بالصين، وتعد أول مباراة رسمية بعد أن انضم إلى الاتحاد الدولي هي مباراته امام قطر في دورة الخليج 6 وخسر حينها صفر-3.

وفي خليجي 17 بقطر استطاع مدرب عمان “ماتشالا” ان يطور في الأداء حيث استطاع الفريق أن التأهل للمباراة النهائية ولكن المنتخب العماني خسر اللقب بركلات الترجيح أمام المنتخب القطري.

وفي خليجي 18 بالامارات واصل المنتخب العماني عروضة القوية وخلال الدور الأول استطاع أن يحقق الفوز الأول له على المنتخب الإماراتي أمام أكثر من 60 ألف متفرج، قبل أن يخسر المنتخب العماني المباراة النهائية امام الامارات بهدف “أسماعيل مطر”.

وتعتبر أبرز إنجازات منتخب عمان هو لقب بطل خليجي 19 عام 2009 في مسقط بعد أن فاز في المباراة النهائية على المنتخب السعودي بركلات الترجيح، كما فاز بلقب بطل خليجي 23 عام 2017-18 في دولة الكويت بعد تغلبه بضربات الترجيح على حساب المنتخب الإماراتي.

بطولات وألقاب منتخب عمان الأول

خليجي 17 في قطر عام 2004: الوصيف

خليجي 19 في مسقط عام 2009: البطل

خليجي 23 في الكويت عام 2017: البطل

بطولة قطر الدولية عام 1994: المركز الاول

بطولة البحرين الدولية عام 2008: المركز الاول

بطولة الوحدة اليمينة الودية عام 2010: المركز الاول

بطولة عمان الدولية عام 2008: المركز الاول

كأس إل جي في إيران عام 2001: المركز الثالث

بطولات وألقاب منتخب عمان للشباب

كأس العالم للشباب في الاكوادور عام 1995: المركز الرابع

كأس فلسطين للشباب في صنعاء عام 2002: المركز الثالث

بطولة آسيا للشباب في قطر عام 1994: المركز الثالث

بطولة آسيا للشباب في تايلاند عام 1996: المركز الاول

بطولة آسيا للشباب في فيتنام عام 2000: المركز الاول

بطولات وألقاب منتخب عمان الأولمبي

بطولة الوصيف الودية في السعودية: البطل

دورة الألعاب الأولمبية في لندن عام 2012: التأهل الى المباراة الفاصلة

بطولة الخليج للمنتخبات الأولمبية عام 2011: البطل

دورة الألعاب الأولمبية في اثينا عام 2004: التأهل الى المباراة الفاصلة