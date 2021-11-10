تعرف مع الخليج 365 على الهداف التاريخي لمنتخب عمان طوال مشاركات الخناجر في المحافل الدولية من خلال المباريات الودية والرسمية منذ أن تأسس في عام 1978 وحتى الآن.

غالبًا ما تكون هوية الهداف التاريخي للمنتخبات لاعبًا بدأت مسيرته وانتهت في القرن العشرين، ويرجع ذلك إلى سهولة تسجيل الاهداف آنذاك، نظرًا لعدم ظهور التعقيدات التي أصبحت عليها كرة القدم في الوقت الحالي.

ولا يختلف هذا الأمر كثيرًا مع منتخب عمان رغم حداثته، إذ يتصدر قائمته التاريخية للهدافين، لاعب ولد بعد تأسيس منتخب الخناجر بعام واحد فقط، وبدأ مسيرته الكروية معه في أواخر القرن العشرين وبالتحديد في عام 1997، وهو المهاجم هاني الضابط.

من هو هداف منتخب عمان التاريخي؟

يتصدر هاني الضابط قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب عمان برصيد 43 هدفًا في 102 مباراة خاضها بجميع المسابقات الدولية الودية والرسمية بين 1997 و2004، بمعدل 0.42 هدف في المباراة الواحدة.

ويعد هاني الضابط من أبرز أساطير عمان في كرة القدم، واحترف لفترة قصيرة في نادي جينت البلجيكي، ومثل السد القطري، الاهلي البحريني، الجهراء الكويتي، بني ياس الإماراتي، واخيرًا ظفار العماني.

ويأتي الأسطورة عماد الحوسني في المرتبة الثانية بقائمة هدافي منتخب عمان عبر التاريخ، حيث سجل 38 هدفًا في 126 مباراة في الفترة الممتدة من 2003 وحتى 2015، بمعدل تهديفي 0.30.

ويحتل مهاجم نادي السيب الحالي «عبد العزيز المقبالي» المركز الثالث برصيد 30 هدفًا في 87 مباراة ما بين 2011 وحتى الآن، بمعدل 0.34 هدف في المباراة الواحدة، بينما يتواجد فوزي بشير في المركز الرابع بنفس الرصيد من الاهداف ولكن في 150 مباراة من الفترة 2000 و2013 بمعدل تهديفي 0.20.

ويقبع اللاعب الأكثر مشاركة في تاريخ عمان «أحمد مبارك كانو» في المرتبة الخامسة بـ23 هدفًا في 180 مباراة، ما بين 2003 وحتى الآن، بمعدل تهديفي 0.13.

6- هشام صالح (2001 – 2010) – سجل 18 هدف في 75 مباراة – بمعدل تهديفي 0.33

7- بدر الميمني (2003 – 2013) – سجل 17 هدف في 71 مباراة – بمعدل تهديفي 0.24

8- خالد الهاجري (2017 – حتى الآن) سجل 14 هدف في 27 مباراة – بمعدل تهديفي 0.52

9- اسماعيل العجمي (2003 – 2013) سجل 14 هدف في 94 مباراة – بمعدل تهديفي 0.14

10- قاسم السعيد (2009 – 2017) سجل 13 هدف في 84 مباراة – بمعدل تهديفي 0.15