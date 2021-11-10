الامارات | عائدات مالية لا تصدق لرونالدو في عام واحد.. والكشف عن راتبه الحقيقي مع مانشستر يونايتد

شكرا لقرائتكم خبر عن عائدات مالية لا تصدق لرونالدو في عام واحد.. والكشف عن راتبه الحقيقي مع مانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن أرقام مالية مذهلة حققها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال الفترة السابقة، كما تم الكشف لأول مرة عن الراتب الحقيقي مع ناديه الحالي مانشستر يونايتد، وهو الأعلى في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقالت الصحيفة إن نسبة ما يحققه رونالدو من أموال من الملاعب لا تكاد تذكر مقارنة بمداخيله الأخرى من الرعاة والمعلنين والمشاريع التجارية الخاصة به، وآخرها سلسلة فنادق CR7.

ومن الأرقام المذهلة، عائدات مالية تعدت المليار دولار في 2020 (نحو 861 مليار يورو)، جزء منها من الرواتب والحوافز مع ناديه السابق يوفنتوس، إلى جانب ما يحصل عليه من مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك من شركات الرعاية والدعاية والاعلان إلخ.

في المقابل قالت إن راتبه الحقيقي مع مانشستر يونايتد يصل إلى 561 ألف يورو في الأسبوع الواحد، أي نحو 30 مليون يورو في السنة، هذا بدون الحديث عن النسب التي فرضها في ما يتعلق بالمبيعات وغيرها من الامور التجارية والإعلانية التي يكون رونالدو طرفا فيها، والتي تتفوق بفارق كبير على الراتب الإجمالي المخصص له.

والمثير أنه يحقق هذه الارقام وهو في سن الـ36 عاما، كما أنه حتى أكتوبر الماضي، بلغت عائداته نحو نصف مليار دولار في 2021. ويذكر أن رونالدو هو الأعلى في العالم في مداخيل المنشور الواحد في التواصل الاجتماعي، خاصة على "إنستغرام"، وهذا ليس بغريب على الشخصية الأكثر متابعة على مستوى العالم في هذا الخصوص.

ومن أبرز العلامات التجارية التي مثلها رونالدو أو مايزال "هيربلايف" و"أرماني" وكلير شامبو" و"يونيليفر"، إلى جانب عقد كبير مع شركة "نايكي"، وشركات أخرى عديدة.

ويعتبر رونالدو من أنجح الشخصيات الرياضية في مجال المال والأعمال، إذ يمتلك مجموعة من الشركات من فنادق، وكذلك مصحة شهير لزراعة الشعر في إسبانيا والبرتغال تقدر عائداتها السنوية بنحو 100 مليون يورو، وهذا ناهيك عن استغلال علامته التجارية CR7 في مشاريع عديدة من الألبسة والمطاعم وغيرها، بجانب الحصص التي يمتلكها في العديد من المؤسسات التجارية المختلفة.

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