شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اتهام لاعبة في باريس سان جيرمان بالتحريض على إصابة ساق زميلتها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ألقت الشرطة الفرنسية القبض على أميناتا ديالو، لاعبة فريق باريس سان جيرمان للسيدات، بعد قيام شخصين ملثمين بالاعتداء على زميلتها في الفريق خيرة حمراوي، نجمة برشلونة السابقة.



ووفقا لما ذكرته صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية، فإن الملثمين قاما بالاعتداء على خيرة بتوجيه ضربات قوية نحو منطقة الساق بشكل عنيف، وألقت الشرطة القبض على أميناتا ديالو لاتهامها بتدبير الحادثة رغبة منها في الحصول على مركز اللاعبة في التشكيلة الأساسية لسان جيرمان“.