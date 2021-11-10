تقارير ألمانية: بايرن ميونيخ رفض صلاح وماني قبل ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

ذكرت تقارير صحفية ألمانية، أن نادي بايرن ميونيخ رفض التعاقد مع محمد صلاح، وساديو ماني خلال الفترة من 2014 إلى 2017، قبل أن ينضما لصفوف ليفربول.

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية أن بايرن ميونيخ رفض فكرة التعاقد مع محمد صلاح بين 2015 و2017 أثناء اللعب في صفوف ايه اس روما، بعد عرض اللاعب على إدارة النادي البافاري.

أما بالنسبة لساديو ماني، فقد اتيح أمام بايرن ميونيخ عام 2014 أثناء اللعب في صفوف سالزبورج، لكن في النهاية انتقل اللاعب لفريق ساوثامبتون.

واستطاع في النهاية ليفربول أن يجمع بين ساديو ماني ومحمد صلاح في وقت واحد، حيث ضم السنغالي أولًا، وبعد ذلك أقبل على التعاقد مع المصري.

ونجح محمد صلاح في الفوز بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا، وهداف الدوري الإنجليزي، كما شاركه ساديو ماني في جائزة الهداف وهما بقميص ليفربول.