رسميا.. النصر يعلن إقالة مدربه بعد شهر من تعيينه

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أعلن نادي النصر السعودي اليوم الأربعاء إقالة المدير الفني البرتغالي بيدرو إيمانويل بعد أن فشل انتشال الفريق من عثراته.

وذكر النادي في بيان رسمي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "قررت إدارة النادي إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بيدرو إيمانويل، مقدمين له الشكر على الفترة التي قضاها مدربًا للفريق".

وأضاف البيان :"سيتولى مارسيلو سالازار قيادة الفريق فنيا حتى الإعلان عن المدرب الجديد".

وكان مسؤولو النصر تعاقدوا أواخر الشهر الماضي مع بيدرو ليخلف البرازيلي المقال مانو مينيز، ولكنه لم يوفق في انتشال الفريق من عثراته.

ومنذ تولي بيدرو مسؤولية تدريب "العالمي" مع بداية شهر أكتوبر الماضي، قاد الفريق في 5 مباريات أمام الوحدة الإماراتي والهلال السعودي في دوري أبطال آسيا، والاتفاق والفيحاء والشباب في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، انتصر في مباراة واحدة وتعادل مثلها وخسر 3 مباريات، لتقوم الإدارة بإقالة المدرب رسميا.

وكان النصر السعودي، أعلن، اليوم، قبول استقالة المدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي، حسين عبدالغني.

وكان نادي النصر قد وجه شكره لحسين عبدالغني على الفترة التي قضاها كمدير تنفيذي لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي للنادي على موقع "تويتر" صورة لعبدالغني، وعلق عليها: "وافقت إدارة نادي النصر على استقالة المدير التنفيذي لكرة القدم حسين عبدالغني".

‏وتابع :"قدم رئيس النادي مسلي آل معمر شكره الجزيل لحسين، مؤكدًا أنه أدى عمله الإداري بكل تفانٍ وإخلاص كما كان نجمًا متفانيًا كلاعب، متمنين له التوفيق ".

ويستعد نادي النصر لمواجهة ضيفه الرائد، يوم 20 نوفمبر الجاري، على ملعب مرسول بارك، في إطار منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل النصر المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 13 نقطة.