داني ألفيس في مفاوضات جادة من أجل العودة إلى برشلونة في الميركاتو الشتوي 2022

داني ألفيس لاعب منتخب البرازيل - صور Afp

يعقد الظهير الأيمن البرازيلي “داني ألفيس” اجتماعًا مع كبار مسؤولي برشلونة لمناقشة إمكانية العودة للنادي الكتالوني في الميركاتو الشتوي 2022 مطلع يناير المقبل.

اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا لم يعتزل بعد، لكنه غادر ساو باولو مرة أخرى في سبتمبر بسبب نزاع حول حقوق الصورة غير المدفوعة.

وغادر ألفيس برشلونة في عام 2016، لكن النادي فشل في استبداله بشكل مناسب منذ ذلك الوقت.

غالبًا ما شغل سيرجي روبرتو مركز الظهير الأيمن منذ رحيل ألفيس، بينما لعب سيرجينو ديست وأوسكار مينجيزا أيضًا مؤخرًا.

الآن، كما ذكرت UOL البرازيلية، من المقرر أن يتفاوض البرازيلي على صفقة مع عملاق الدوري الأسباني في الأيام القليلة المقبلة.

وتضيف صحيفة الآس الإسبانية أن ديست قد يكون مستفيدًا محتملاً من هذه الخطوة، حيث يعمل ألفيس كواحد من أفضل الموجهين المحتملين للشاب الأمريكي.

وستتم مناقشة الراتب ومدة العقد بين برشلونة واللاعب الأكثر تتويجا بالألقاب في تاريخ كرة القدم، مع استهداف ألفيس للمشاركة مع البرازيل في مونديال 2022 في قطر.

ولا يزال الفيس يلعب مع سيليساو، حيث لعب مؤخرًا في مباراة الفوز 2/0 في تصفيات كأس العالم 2022 على بيرو في سبتمبر، وكانت تلك هي مباراته الدولية رقم 119، بعد أن ظهر لأول مرة في عام 2006.