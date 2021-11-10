من هو هداف منتخب السودان التاريخي؟

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تعرف مع الخليج 365، على الهداف التاريخي لمنتخب السودان طوال مشاركات صقور الجديان في المحافل الدولية في المباريات الودية والرسمية.
يعتبر اللاعب “نصر الدين عباس” المعروف باسمه المستعار “جاكسا” الهداف التاريخي لصقور الجديان برصيد 27 هدف دولي من 54 مباراة.
نصر الدين عباس من مواليد 13 أغسطس 1944 في أم درمان، وهو لاعب كرة قدم سوداني لعب مع العريق نادي الهلال.
وشارك جاسكا في كأس الأمم الأفريقية في نسختين، أعوام 1963 و 1970 وفي الألعاب الأولمبية الصيفية 1972 في ميونخ.
لعب للمنتخب الوطني السوداني في الفترة بين 1963 و 1977، شارك خلال هذه المدة الزمنية في 54 مباراة في مختلف التصفيات والنهائيات الخاصة بكأس الأمم الافريقية، وتصفيات كأس العالم.
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