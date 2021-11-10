الامارات | نيوكاسل يعرض على محمد صلاح أضخم راتب في كرة القدم.. يتفوق على رونالدو وميسي

شكرا لقرائتكم خبر عن نيوكاسل يعرض على محمد صلاح أضخم راتب في كرة القدم.. يتفوق على رونالدو وميسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيكون هداف ليفربول والدوري الإنجليزي، محمد صلاح، اللاعب الذي يتقاضى أضخم راتب في ملاعب كرة القدم على مستوى العالم، حال وافق على العرض الذي ينوي فريق نيوكاسل الإنجليزي الذي استحوذ عليه صندوق الاستثمار السعودي، تقديمه إليه، للعب ، خاصة وأن عقد الفرعون المصري مع ليفربول ينتهي في يونيو 2023، ولم يصل حتى الان إلى اتفاق مع إدارة ليفربول حول تجديد عقده.

وأكد موقع "team talk" الإنجليزي، أن إدارة نيوكاسل الجديدة عرضت على محمد صلاح راتبا أسبوعيا قدره 700 ألف جنيه إسترليني، وهو أعلى راتب أسبوعي في العالم للاعب كرة قدم، إذ يبلغ راتب ميسي في نادي باريس سان جيرمان 650 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، وحسب شبكة "spotrac" المتخصصة في الإحصاءات الخاصة باللاعبين ورواتبهم، فإن نجم مانشستر يونايتد، كرستيانو رونالدو، يحصل على 510 آلاف جنيه إسترليني (697 ألف دولار) كراتب أسبوعي.

وذكرت صحيفة "ليفربول إيكو"، أن إدارة نيوكاسل يونايتد تتحرك في جميع الاتجاهات لبناء الفريق في الفترة المقبلة، إذ تواصل إيدي هاو، المدير الفني الجديد للنادي، مع مايكل إدواردز، المدير الرياضي لليفربول، من أجل الوقوف على إمكانية جذبه إلى قلعة "سانت جيمس بارك"، ليصبح جزءا من مشروع الفريق الإنجليزي الجديد، بجانب التعاقد مع نجمه المصري محمد صلاح وعدد من اللاعبين المميزين.

ووضع صندوق الاستثمار السعودي، بعد استحواذه على نادي نيوكاسل، ميزانية كبيرة من أجل تدعيم الفريق بأسماء كبيرة، خلال الفترة المقبلة، ويعد محمد صلاح، أول الأهداف التي وضعها النادي من أجل الحصول عليها.

وتحاول إدارة ليفربول التوصل إلى اتفاق من أجل التجديد مع محمد صلاح وهو ما لم يتم حتى الآن، ويشترط وكيل أعمال اللاعب المصري الحصول على مبلغ 500 آلاف جنيه إسترليني في الأسبوع، وهو ما تراه إدارة "الريدز" مبالغ فيه.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news