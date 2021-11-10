الامارات | جلسة تصوير لاعبات الأردن لكرة السلة تثير الجدل.. ومغردون: "مشهد غير لائق"

شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة تصوير لاعبات الأردن لكرة السلة تثير الجدل.. ومغردون: "مشهد غير لائق" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثارت صور لاعبات المنتخب الأردني لكرة السلة جدلاً واسعاً في الشارع الأردني ومواقع التواصل الاجتماعي قبل مشاركته في منافسات القسم الثاني من كأس آسيا لكرة السلة المقامة حالياً في الأردن، لكونها تنافي "أخلاق المجتمع" في البلاد، على حد تعبيرهم.

وظهرت الفتيات خلال جلسة تصوير على هامش البطولة، بملابس قصيرة ومشهد غير لائق على حد وصف مشجعين، وقالت المغردة ابتسام المناصير على "تويتر": "صورة منتخب كرة السلة للسيدات أثارة الرأي العام انه مش من عاداتنا ولا تربيتنا هيك لبس! ياريت نتمعن في شوارعنا في جامعتنا وأماكن العمل فيه اصخم من هيك، بنظري كل شخص مرتبط في البيئه التي خرج منها وتربيته والتنشئه التي نشئ عليها".

وتقول المغردة ماجد عبندة: "هناك وقفات محترمة للفرق الرياضية التي تمثل الدول ومن المؤكد هذه الوقفة ليست منها".

في المقابل، دافع المغرد عيسى سعيد عن الصورة وفتيات المنتخب، وقال: "لو كل واحد يبلش بنفسه ويترك الناس بحالها كان الكل ارتاح بالتوفيق للمنتخب والنشميات".

من جهته، كان رأي المشجع إبراهيم العناتي مغايراً، فقال: "كل فرق ومنتخبات العالم تتصور بطريقة محترمة وليس كأنها جلسة تصوير لإحدى الفنانات فهناك عادات وتقاليد باللعبة وبالمنتخب وبالبلد يجب أن تحترم لو تصورو بطريقة اعتيادية ما بيلاقو أي تعليق سلبي".

بدوره، قال المشجع ياسر خيطان: "المنتخب الوطني الأردني لكرة السلة.. كل الدعم والمساندة فأنتن تمثلن الوطن... بكن أفتخر".

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