الامارات | مرتضى منصور "ممنوع" من العودة إلى الزمالك

شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور "ممنوع" من العودة إلى الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت مصدر من داخل نادي الزمالك المصري لـ"الإمارات اليوم" إن عودة المستشار مرتضي منصور لرئاسة النادي أصبحت بالغة الصعوبة. وأضاف أن مرتضي منصور لن يعود لاستكمال فترة مجلس الإدارة، العائد بُحكم محكمة، كما أنه لن يخوض الانتخابات المقبلة والمقررة في يناير من العام المقبل، متحفظاً على ذكر الأسباب التي ستمنع مرتضي منصور من مواصلة مسيرته مع النادي.

وقضت محكمة مصرية في وقت سابق، بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة المصري، الدكتور أشرف صبحي، بحل مجلس إدارة نادي الزمالك، والذي كان يترأسه مرتضى منصور. وكان مقرراً أن يتسلم منصور رئاسة الزمالك السبت الماضي، الا أن وزارة الشباب والرياضة المصرية قررت أن اجراء استشكال "بحسب الإجراءات القانونية في مصر" لوقف تمكين مجلس المستشار من العودة لتسلم مهام عمله.

يذكر أن وزارة الشباب أكدت في بيان صحافي أن التأخر في تنفيذ قرار المحكمة بعودة مرتضى منصور يتطلب وقتا للدراسة والتشاور وبحث الأمر من كل جوانبه.

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