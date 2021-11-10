الامارات | الأهلي يُغري مصطفى فتحي بـ 12 مليون جنيه لترك الزمالك

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُغري مصطفى فتحي بـ 12 مليون جنيه لترك الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رصد مسؤولو الأهلي المصري مبلغ 12 مليون جنيه في الموسم للحصول على خدمات لاعب الزمالك مصطفى فتحي. وينتهى عقد فتحي مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، مما يمنحه الحق في التوقيع لأي ناد أخر في يناير المقبل بالمجان.

وأكدت مصادر قريبة من لاعب الزمالك لـ"الإمارات اليوم" أن وكيل أعمال مصطفى فتحي تلقى اتصالاً هاتفياً من مسؤول التعاقدات في الأهلي، أمير توفيق لطلب التفاوض معه بخصوص انتقال اللاعب للأهلي، وأن الاتصال تضمن منح اللاعب 48 مليون جنيه مقابل التوقيع للقلعة الحمراء لمدة أربعة مواسم مقبلة.

ولازالت المفاوضات بين اللاعب وناديه الحالي في مرحلة الجمود، بعد أن طلب مصطفى فتحي الحصول على 12 مليون جنيه في الموسم، فيما توقف عرض النادي الأبيض عند ستة ملايين جنيه فقط للموسم الواحد.

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