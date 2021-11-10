الامارات | نخبة عدائي العالم يؤكدون مشاركتهم في ماراثون أدنوك أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن نخبة عدائي العالم يؤكدون مشاركتهم في ماراثون أدنوك أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مجلس أبوظبي الرياضي الجهة المنظمة لماراثون أدنوك أبوظبي، وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" الراعي الرسمي للحدث العالمي عن انضمام 4 من نخبة العدائين العالميين الذين أكدوا مشاركتهم في الحدث العالمي المرتقب بنسخته الثالثة التي تقام في 26 نوفمبر الجاري.

وبعد الإعلان مؤخرا عن المجموعة الأولى من الرياضيين العالميين المشاركين في الحدث ينضم اثنان من نخبة العدائين في فئة الرجال، حيث يعود روبن كيبروب كيبيغو، الفائز بماراثون أدنوك أبوظبي 2019، للمشاركة في الحدث مجددا في محاولة منه للدفاع عن لقبه، والتفوق على أفضل رقم شخصي خاص به والذي يبلغ ساعتين وثلاث دقائق و خمس وخمسين ثانية.

ويحتل العداء الكيني المركز 20 في العالم، وتشمل إنجازاته التي حققها مؤخرا إحراز المركز الثاني في ماراثون بوينس آيرس 2019 وماراثون ميلانو 2021. ويشهد الحدث مشاركة العداء الكيني أبيل كيروي، الذي يعد من أبرز المنافسين المرشحين للظفر بلقب ماراثون أدنوك أبوظبي ويبلغ رقمه القياسي الشخصي ساعتين وخمس دقائق و4 ثوان.

و بالنسبة لنخبة العداءات اللواتي أكدن مشاركتهن في الحدث، تعود الكينية فيفيان كيبلاغات إلى الإمارات لتدافع عن لقبها بعدما سبق لها إحراز الفوز في ماراثون أدنوك أبوظبي 2019. وكانت كيبلاغات قد توجت بالفوز في ماراثون ميلانو 2019 وماراثون بوينس آيرس 2018، وستبذل قصارى جهدها لتحطيم رقمها القياسي الشخصي الذي يبلغ ساعتين واثنتين وعشرين دقيقة وإحدى عشرة ثانية.

وتنضم أيضا إلى فئة السيدات العداءة الأثيوبية أليمو ميجيرتو، التي تحتل حاليا المركز 40 على مستوى العالم بزمن شخصي قدره ساعتان و إحدى وعشرون دقيقة وعشر ثوان.. وتشمل إنجازات ميجيرتو في عالم السباقات إحراز المركز الأول في ماراثون روما 2019 والمركز الثاني في ماراثون فرانكفورت 2019.

وقال أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني في تصريح صحافي:" تتواصل تحضيراتنا للنسخة الثالثة من ماراثون أدنوك أبوظبي، ومن المتوقع أن تشهد مشاركة نخبة تضم أفضل العدائين والعداءات على مستوى العالم، ومع عودة أبطال ماراثون أدنوك أبوظبي للدفاع عن لقبيهما في نسخة عام 2021، الأمر الذي سيسهم في رفع المستوى التنافسي بين مجموعة النخبة المشاركة، ما يعزز المكانة العالمية التي يتمتع بها الحدث باعتباره واحدا من أكثر السباقات المرموقة من حيث استقطاب أبرز الرياضيين، ونفخر بمشاركة نخبة نجوم العالم في الحدث الذي يجمع كافة فئات مجتمع أبوظبي، كما نرحب بهم ونتمنى للجميع المشاركة الثرية والمميزة".

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