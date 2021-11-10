ما هو موعد مباراة ألمانيا القادمة في تصفيات كأس العالم؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يسعى منتخب ألمانيا لإنهاء مسيرته المميزة في تصفيات كأس العالم 2022، بشكل جيد عندما يواجه ليشتنشتاين في الجولة التاسعة.



وتأهل منتخب ألمانيا لكأس العالم 2022 عبر صدارة المجموعة العاشرة في التصفيات الأوروبية، كأول منتخب يحظى بهذا الشرف، بعد البلد المضيف، بعدما جمع 21 نقطة بفارق 8 نقاط عن نظيره الروماني صاحب المركز الثاني.

ويستضيف منتخب ألمانيا منتخب ليشتنشتاين، الخميس 11 نوفمبر/تشرين الثاني على ملعب فوكسفاجن أرينا، في الجولة التاسعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا الربع بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشرة إلا الربع بتوقيت أبوظبي.

ومن المُقرر أن تقوم قناة "beIN Sports 3 HD Premium" بنقل المباراة على الهواء مباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

بالإضافة إلى ذلك، تقوم بعض القنوات الأوروبية بنقل المباراة، مثل "Sky Sports Premier League UK" و"L'Equipe TV" و"RTL Deutschland".

وسيعلق على المباراة عبر قناة "beIN Sports 3 HD Premium"، العماني عامر الخوذيري.

ترتيب مجموعة ألمانيا في تصفيات كأس العالم 2022

ألمانيا - 21 نقطة

رومانيا - 13 نقطة

مقدونيا الشمالية - 12 نقطة

أرمينيا - 12 نقطة

إيسلندا - 8 نقاط

ليشتنشتاين - نقطة