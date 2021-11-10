رئيس البنك الأهلي يوضح لمصراوي موقفه من عروض أحمد ياسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:

كشف أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، أن مدافع الفريق أحمد ياسين لم يتلق أي عروض خلال الفترة الحالية.

وأضاف نصار في تصريحات عبر "الخليج 365" اليوم الأربعاء، أن إدارة النادي والجهاز الفني ليسوا لديهم أي نية في التفريط في اللاعب.

وأوضح رئيس البنك، أنه تواصل مع ياسين عقب انضمامه للمنتخب المصري ليطلب منه التركيز في معسكر المنتخب في إطار الاستعدادات لمباراتي أنجولا والجابون في إطار تصفيات كأس العالم قطر 2022.

وكان البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب المصري، استدعى أحمد ياسين للمرة الأولى في قائمة "الفراعنة".

وأعرب نصار عن سعادته أيضًا في انضمام شادي رضوان وأسامة فيصل للمنتخب الأوليمبي المصري.

جدير بالذكر أن فريق البنك الأهلي حقق بداية مميزة في المسابقة المحلية بعد الحصول على ست نقاط نتيجة الفوز على طلائع الجيش بنتيجة (3-0) والإسماعيلي بهدف دون رد، مقابل خسارة وحيدة أمام الأهلي بنتيجة (1-0).