احتجاز لاعبة سان جيرمان يتهمة التحريض على زميلتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

ألقت الشرطة الفرنسية القبض على أميناتا ديالو، لاعبة وسط باريس سان جيرمان، لاتهامها بتحريض أشخاص على القيام باعتداء على زميلتها خيرة حمراوي.

ونشر باريس سان جيرمان بيانا رسميا أعلن فيه احتجاز لاعبته أميناتا ديالو من قبل الشرطة الفرنسية للتحقيق معها بخصوص تورطها المحتمل في قيام مجهولين بالاعتداء على عدد من لاعبات الفريق.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية ذكرت أن حمراوي كانت عائدة من تجمع للاعبات سان جيرمان في مدينة باريس يوم 4 نوفمبر الحالي، رفقة عدد من زميلاتها في سيارة تقودها ديالو.

واعترض شخصين ملثمين طريق السيارة وتمكن أحدهما من فتح الباب المجاور لخيرة حمراوي، ليسحب اللاعبة صاحبة الأصول الجزائرية خارج السيارة، ثم اعتديا عليها باللكم والضرب بقضيب حديدي على ساقيها، قبل الفرار من مكان الحادث.

ونُقلت خيرة حمراوي (31 عاما) إلى مستشفى في منطقة بواسي، حيث عولجت الإصابات التي تعرضت لها في اليدين والساقين، ولهذا غابت عن فوز باريس سان جيرمان على ريال مدريد (4-0) في دوري أبطال أوروبا للسيدات، مساء الثلاثاء.

وأشارت "ليكيب" إلى أن ديالو متهمة بالتحريض على تنفيذ الاعتداء، لرغبتها في إبعاد خيرة حمراوي عن التشكيل الأساسي، في ظل التنافس بينهما على دقائق اللعب.

كانت حمراوي لعبت في صفوف باريس بين عامي 2012 و2016، وتعاقد النادي الفرنسي مع ديالو لتعويض رحيلها.

وعادت حمراوي إلى النادي الباريسي في الصيف الماضي قادمة من برشلونة، لتزاحم اللاعبة صاحبة الـ26 عاما على المركز الأساسي.