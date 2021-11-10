منتخب مصر يغادر إلى لواندا استعدادًا لمباراة أنجولا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

يغادر بعثة المنتخب المصري لكرة القدم، برئاسة أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة، إلى لواندا من أجل الاستعداد لمواجهة المنتخب الأنجولي يوم الجمعة المقبل.

ومن المقرر أن تقام هذه المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار الجولة الخامسة من تصفيات أفريقيا والمؤهلة لكأس العالم 2022 قطر.

ومن المنتظر أن تصل البعثة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث تضم البعثة 25 لاعبًا تم اختياراهم لمباراتي أنجولا والجابون.

وخاض المنتخب المصري تدريبه الرئيسي في تمام العاشرة صباحًا بأحد الملاعب الفرعية في برج العرب، شارك فيه جميع اللاعبين، حيث لا يتبقى سوى التدريب غدًا على ملعب المباراة باستاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري يتصدر ترتيب المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط، في المقابل يأتي كل من منتخب لييبا في الترتيب الثاني بست نقاط، ثم الجابون بأربع نقاط، وأخيرًا أنجولا بثلاث نقاط.