كارفاخال يرفض استبعاد برشلونة من صراع الدوري الإسباني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

يرى داني كارفاخال لاعب ريال مدريد أن الغريم التقليدي برشلونة لا يزال بإمكانه خطف لقب الدوري الإسباني هذا الموسم، رغم المعاناة التي يعيشها منذ بداية الموسم الحالي.

ويحتل برشلونة المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة قبل فترة التوقف الدولي الحالية، بفارق 11 نقطة خلف ريال سوسيداد المتصدر، و10 نقاط خلف ريال مدريد الوصيف.

وكان تشافي، مدرب برشلونة الجديد الذي حصد 25 لقبا مع البارسا كلاعب، قال أثناء تقديمه للجمهور هذا الأسبوع:"يجب أن نعمل بكد لنعود للتتويج بالكؤوس".

ويتوقع الكثير من النقاد أن تشافي عليه الانتظار للحصول على لقب الدوري، لكن كارفاخال لا يستبعد برشلونة من المنافسة على الليجا، حيث قال لصحيفة "ماركا" المدريدية:"نحترم كل منافسينا، ومتفاجئون لرؤية برشلونة بعيدا للغاية، لكن لا يمكن لأي شخص أن يستبعدهم من الحصول على أي لقب".

وأضاف الظهير الإسباني: "الاحترام أمر ضروري، كل الفرق تمر بلحظات جيدة وأخرى سيئة، لكن كل شيء يحدث".

ويتوقع كارفاخال تأثير قوي من تشافي على برشلونة الذي عانى من تذبذب النتائج في الفترة الأخيرة، حيث قال في هذا الصدد:" إنه تغيير آمن، وصول شخصية مثل تشافي لبرشلونة سيملأهم بالحماس".

وأتم: "بالرغم من أنه منافس، أتمنى لتشافي كل التوفيق لأنه زميل، لكن ليس أمامنا".