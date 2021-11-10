من هو هداف منتخب موريتانيا التاريخي؟

مولاي أحمد الشيخ الخليل لاعب منتخب موريتانيا

تعرف مع الخليج 365، على الهداف التاريخي لمنتخب موريتانيا، طوال مشاركات المرابطين في المحافل الدولية من خلال المباريات الودية والرسمية.

يعتبر اللاعب “مولاي أحمد الشيخ الخليل” الهداف التاريخي لمنتخب موريتانيا، وهو من مولود يوم 5 ديسمبر 1987 في مدينة الزويرات، شمال موريتانيا، والمعروف بلقبه الأشهر “بسام” (اللقب الذي أُطلِق عليه تيمّناً بالشخصية الكرتونية “بسّام” في المسلسل الكرتوني الشهير الكابتن ماجد).

وسجل مولاي أحمد الشيخ 12 هدف في 34 مباراة مع منتخب موريتانيا، وكان أول حضور له مع المرابطين في أواخر العام 2013.

من هو مولاي أحمد الشيخ هداف منتخب موريتانيا التاريخي؟

أحمد الشيخ هو لاعب كرة قدم موريتاني محترف، بدأ مسيرته الدولية مع المنتخب الموريتاني عام 2013، ويلعب في مركز الجناح الأيسر، ويُعتبر أيقونة لكرة القدم الموريتانية وأحد أبرز نجوم منتخبها في الوقت الحالي، وأكثرهم شعبية وشهرة على الإطلاق.

بعد تألّق بسام مع نادي لكصر تعالت الأصوات المطالبة بضمّه للمنتخب الوطني الذي كان يخوض التصفيات النهائية المؤهّلة لكأس إفريقيا للاعبين المحلّيين 2014.

وبعد أن خاض المنتخب ذهاب التصفيات النهائية أمام منتخب السنغال في داكار وخسرها بهدف لصفر، تمّ استدعاء اللاعب من قِبل المدرب الفرنسي آنذاك للمنتخب باتريس نوفو للمرة الأولى من أجل مباراة الاياب التي أُقيمت في الملعبي الأولمبي بانواكشوط، ليُقدّم بسام أداءً استثنائياً ويُسجّل هدفاً ويصنع آخر لزميله، ويقود منتخب بلاده إلى النهائيات المقامة بجنوب أفريقيا آنذاك.

لعب بسام لأندية عربية عديدة ابرزها شبيبة القبائل الجزائري و شباب قسنطينة الجزائري و الأنصار اللبناني، سموحة المصري، هلال بنغازي الليبي، و مستقبل قابس التونسي.