من هو هداف منتخب المغرب التاريخي؟

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تعرف مع الخليج 365، على الهداف التاريخي لمنتخب المغرب، طوال مشاركات أسود الأطلس في المحافل الدولية، بالمباريات الودية والرسمية، قبل إقامة آخر جولتين من الدور الثاني في تصفيات كأس العالم 2022.
يُعتبر “أحمد فرس” هداف المنتخب المغربي على مر العصور بـ42 هدف، وهو نجم المنتخب المغربي في السبعينات من مواليد المحمدية في 7 دجنبر 1946 لعب لناد واحد طوال مسيرته الكروية وهو شباب المحمدية.
وطلبت عدة أندية أجنبية ود أحمد فرس كريال مدريد الإسباني وكوسموس الأمريكي لتعزيز صفوفها لكنه فضل البقاء في فريقه الأصلي شباب المحمدية.
ويمتلك فرس عدة إنجازات مع المنتخب المغربي، من بينها الظهور لأول مرة في كأس العالم سنة 1970، والفوز بالكأس الإفريقية الوحيدة لأسود الأطلس سنة 1976 والحصول على الكرة الذهبية لأفضل لاعب في أفريقيا في نفس السنة.
وسجل فرس 42 هدف دولي مع اسود الاطلس في 77 مباراة، في الفترة بين 1966 و 1979، متفوقاً على نجم نادي الرجاء المغربي و الهلال السعودي السابق “صلاح الدين بصير”، صاحب 27 هدف دولي من 55 مباراة.
ويعتبر صانع ألعاب تشيلسي الانجليزي حكيم زياش، اقرب لاعب للهداف التاريخي لمنتخب المغرب من اللاعبين الحاليين، حيث يمتلك 17 هدف في 39 مباراة، إلا أن مشاكله مع المدرب البوسني وحيد خاليلوزيتش، قد تعثر مساره مع أسود الأطلس لفترة من الوقت.
إليكم لقائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب المغرب
- أحمد فرس 42 هدف
- صلاح الدين بصير 27 هدف
- عبد الحليل حدا كاماتشو 19 هدف
- مروان الشماخ 18 هدف
- حكيم زياش 17 هدف
- يوسف حاجي 16 هدف
- يوسف العربي 16 هدف
- عبد السلام لغريسي 16 هدف
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