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الامارات | ارتفاع إصابات كورونا في الصين يتسبب في تأجيل ماراثون شنغهاي

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وكالات 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إصابات في الصين يتسبب في تأجيل ماراثون شنغهاي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أرجئ ماراثون شنغهاي المقرر نهاية الشهر الحالي إلى أجل غير مسمى بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا وارتفاع عدد الإصابات في الصين ما أدى أيضًا إلى تأجيل ماراتوني ووهان وبكين، وفق ما أعلن المنظمون اليوم.

وتعاني الصين من ارتفاع في عدد الإصابات مع تفشي متحورة دلتا ما أدى الى فرض تدابير جديدة للحد من التفشي قبل الأولمبياد الشتوي في بكين في فبراير المقبل.

وقال المنظمون عن الماراتون الذي كان مقررًا في 28 نوفمبر "اليوم قررنا أن نكون حذرين. اخترنا سلامة وصحة العدائين والمواطنين"، على أن يعلنوا عن الموعد الجديد في وقت لاحق.

ولم يعلن المنظمون عن عدد المشاركين الذين كان من المقرر أن يتنافسوا في نسخة هذا العام مشيرين الى أن العدد بلغ تسعة آلاف السنة الماضية. وسبق أن أعلن منطمو ماراتوني ووهان وبكين عن تأجيلهما الشهر الفائت. على الرغم من أن عدد الحالات في الصين لا يزال منخفضًا نسبيًا، حيث أعلنت السلطات عن 54 إصابة الأربعاء، إلا أن البلاد تتبع نهجًا قاسيًا في محاربة الجائحة وتشعر الحكومة بالقلق بشكل خاص بشأن أي تأثير على الألعاب الشتوية من 4 إلى 20 فبراير.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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