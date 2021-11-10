تعرف على موعد مباراة أستراليا والسعودية في تصفيات كأس العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يخوض المنتخب السعودي اختبارا صعبا، خارج الأرض، أمام نظيره الأسترالي في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.



ويدخل منتخب السعودية اللقاء وهو الوحيد الذي فاز في مبارياته الـ4 في مجموعته، على فيتنام وعمان واليابان والصين، أما أستراليا فقد خسرت مباراة أمام اليابان.

وستقام مباراة أستراليا والسعودية في تصفيات كأس العالم 2022 على استاد ويسترن سيدني، في تمام الساعة 12:10 ظهرً الخميس 11 نوفمبر/تشرين الثاني بتوقيت مكة المكرمة، الواحدة و10 دقائق ظهرا بتوقيت أبوظبي.

ويحتل المنتخب السعودي صدارة جدول الترتيب المجموعة الثانية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 برصيد 12 نقطة، ويليه منتخب أستراليا بـ9 نقاط، ثم عمان واليابان بـ6 نقاط لكل منهما، ثم الصين بـ3 نقاط وتتذيل فيتنام المجموعة بدون رصيد.

ومن المقرر أن تذاع المباراة على قناة SSC7 داخل المملكة العربية السعودية، وعلى قناة أبوظبي آسيا 1 داخل الإمارات.

ترتيب مجموعة المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2022 آسيا

السعودية - 12 نقطة

أستراليا - 9 نقاط

عمان - 6 نقاط

اليابان - 6 نقاط

الصين - 3 نقاط

فيتنام - بدون نقاط