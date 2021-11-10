اخبار الرياضه

تشافي يمنع بيكيه من السفر إلى مدريد

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تشافي يمنع بيكيه من السفر إلى مدريد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 نوفمبر 2021

فرض تشافي هرنانديز، المدير الفني الجديد لبرشلونة، قواعده داخل أروقة النادي الكتالوني منذ اليوم الأول من قدومه، وكان أول من واجه ذلك زميله وصديقه المدافع جيرارد بيكيه.

وبحسب إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية، فإن تشافي طلب من بيكيه إلغاء اتفاقه بشأن لقاء تلفزيوني للترويج لكأس ديفيز للتنس ومشاريعه الشخصية، لأن اللقاء كان مقررا له أن يقام في مدريد ليلا.

وما زال بيكيه يعاني من إصابة، منعته من المشاركة في أول مران تحت قيادة تشافي، أمس الاثنين، في "خوان جامبر".

يذكر أن تشافي (41 عاما) لعب إلى جانب بيكيه على مدار سنوات طويلة في ومنتخب إسبانيا، وساهما معا في تحقيق العديد من الإنجازات والبطولات.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا