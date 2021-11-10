فيفا يختار صلاح والشناوى ضمن أفضل تشكيل خماسي للاعبين في إفريقيا.. تعرف على باقي التشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - اختار الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم ، فيفا، الثنائي المصري، محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، ومحمد الشناوي، حارس الأهلي، في الخماسي الأفضل للاعبين في قارة أفريقيا، بعد دورهما في الفترة الماضية، مع فريقيهما، ومنتخب الفراعنة.

وضم الخماسي الأفضل في أفريقيا، الثنائى المصري محمد صلاح ومحمد الشناوي، والجابوني بيير إيميريك أوبامينج، مهاجم فريق أرسنال الإنجليزي، والمغربي أشرف حكيمي، ظهير باريس سان جيرمان الفرنسي، وفرانك كيسي، لاعب ميلان الإيطالي.

ويتواجد حاليا الثنائى محمد صلاح ومحمد الشناوي، ، رفقة منتخب مصر، الذي يسافر إلى أنجولا، لخوض مباراة الجولة الخامسة أمام أنجولا في تصفيات كأس العالم 2022.

ويعتبر الدولى المصري محمد صلاح أفضل اللاعبين فى الدوري الإنجليزي بالموسم الكروى الحالى 2021-2022، بعد المستويات الرائعة التي ظهر بها الفرعون مع الريدز بمختلف المسابقات المحلية والأوروبية.

ويعد محمد صلاح أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف فى الدوري الإنجليزي البريميرليج برصيد 17 هدفا عن طريق التسجيل والصناعة.

ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافى الدوري الإنجليزي برصيد 10 أهداف، رغم صيامه التهديفى خلال آخر مواجهتين أمام كل من برايتون ووست هام يونايتد، متفوقاً بفارق 3 أهداف عن أقرب منافسيه جيمى فاردى نجم ليستر سيتي، صاحب الـ 7 أهداف.

كما يعتلي صلاح أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف في البريميرليج هذا الموسم برصيد 7 أهداف.

بينما يحرس محمد الشناوى مرمى منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش، فى مباراته ضد أنجولا المقرر لها التاسعة مساء الجمعة المقبل فى الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 المقرر إقامتها بقطر.

وظهر محمد الشناوى بمستوى مميز فى مباراة الأهلى والزمالك الأخيرة من عمر الدورى التى فاز بها القلعة الحمراء 5 / 3، إلى جانب تألق الحارس فى تدريبات المنتخب، ما يؤكد الشفاء التام من الإصابة التى لحقت به منذ عدة أسابيع وخرج على إثرها من مواجهة الفراعنة وليبيا.

ويتصدر منتخب مصر مجموعته فى تصفيات كأس العالم برصيد 10 نقاط، بينما يأتى منتخب ليبيا ثانيا برصيد 6 نقاط، ثم الجابون ثالثا بـ4 نقاط، وتتذيل انجولا المجموعة بـ3 نقاط.



