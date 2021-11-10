شوبير يكشف عن «مفاجأت» في تشكيل منتخب مصر أمام أنجولا

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن التشكيل المتوقع للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أمام نظيره أنجولا، في المباراة المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، ضمن لقاءات الجولة الخامسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، بالعاصمة القطرية «الدوحة».

وقال «شوبير» في برنامجه المذاع على راديو أون سبورت إف إم، صباح اليوم الأربعاء: أتوقع أن يضم التشكيل الرسمي لمنتخب مصر أمام أنجولا كلا من:

محمد الشناوي في حراسة المرمى.

أكرم توفيق وأحمد حجازي وأيمن أشرف وأحمد فتوح في خط الدفاع.

ومحمد النني وعمرو السولية وعبدالله السعيد ومحمد صلاح في خط الوسط.

محمد شريف ومصطفى محمد في خط الهجوم.

«الونش» يغيب عن مبارة مصر وأنجولا

ويغيب محمود حمدي «الونش»، مدافع الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، عن تشكيل منتخب مصر أمام أنجولا، بسبب إيقافه، وتمسك المدير الفني البرتغالي كارلوس كيروش، بسفره مع البعثة إلى أنجولا، واستقر على الدفع بأيمن أشرف، لاعب النادي الأهلي، في مركزه.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد تلقى موافقة على حضور 5 آلاف متفرج خلال مباراة الجابون، المقرر إقامتها في برج العرب، بعد أن وافق الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، على إقامة لقاء ختام المجموعة الأفريقية السادسة لتصفيات كأس العالم في الثالثة عصر يوم 16 نوفمبر المقبل، بدلا من التاسعة مساء 15 من الشهر ذاته.

5 آلاف متفرج في مباراة منتخب مصر والجابون

وحددت الجهات الأمنية، 5 آلاف متفرج للتواجد في لقاء الجابون، ما خلق حالة من الارتياح داخل الجهاز الفني للفراعنة؛ إذ يسعى المنتخب لحسم التواجد بالمركز الأول من خلال آخر جولتين، حتى يضمن التأهل للمرحلة النهائية من التصفيات.

منتخب مصر يتصدر مجموعته بالتصفيات المؤهلة للمونديال

ويتصدر المنتخب الوطني، المجموعة السادسة في التصفيات الأفريقية برصيد 10 نقاط، ويأتي منتخب ليبيا في المركز الثاني بـ6 نقاط، ويحل الجابون ثالثا بـ4 نقاط، ويتذيل أنجولا المجموعة بـ3 نقاط.