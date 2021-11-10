الأهلي يخوض ودية أمام منية سمنود السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

يخوض النادي الأهلي، مباراة ودية عصر السبت المقبل، ضد فريق منية سمنود في إطار الاستعدادات لاستئناف مباريات دوري we المصري.

وأفاد مراسل "الخليج 365"، أن الأهلي اتفق على خوض مباراة ودية يوم السبت المقبل ضد فريق منية سمنود، حيث ستقام المباراة في الثالثة عصرًا.

وتأتي هذه الودية في ظل إيقاف مباريات بطولة الدوري نظرًا لخوض المنتخب المصري مباراتي أنجولا والجابون في إطار تصفيات كأس العالم 2022.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد المقاولون العرب، في 19 من الشهر الجاري ضمن حسابات الجولة الرابعة من بطولة الدوري.

ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد تسع نقاط متساويًا مع بيراميدز صاحب العلامة الكاملة أيضًا، إلا أن الفريق الأحمر يتفوق بفارق الأهداف.

جدير بالذكر أن آخر مباراة للأهلي في بطولة الدوري انتهت بالفوز على غريم التقليدي فريق الزمالك بنتيجة (5-3).