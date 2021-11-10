قواعد تشافي تمنع بيكيه من الظهور في لقاء تليفزيوني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

أكدت تقارير إعلامية أن تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة الإسباني الجديد، منع لاعبه جيرارد بيكيه من إجراء مقابلة تليفزيونية مع إحدى المحطات التليفزيونية للحديث عن بطولة كأس ديفيز للتنس.

بيكيه هو رئيس شركة "كوزموس" منظمة بطولة كأس ديفيز للتنس، وكان من المقرر أن يظهر في مقابلة على قناة "أنتينا 3" الإسبانية للحديث عن المسابقة ذائعة الصيت، فضلا عن مشاريعه الاستثمارية الأخرى.

لكن إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية قالت إن القواعد الصارمة التي وضعها تشافي للاعبي برشلونة بعد تعيينه مديرا فنيا ستجبر بيكيه على إلغاء الاتفاق بشأن اللقاء التليفزيوني المذكور، خاصة أنه كان سيقام في العاصمة مدريد ليلا، ما يتطلب سفر مدافع البارسا لمسافة طويلة.

ووضع تشافي عدة قواعد داخلية للاعبي برشلونة تتضمن مراقبة نشاطهم خارج الملعب، وضمان عدم تأثيرها على أدائهم.

ومن المقرر أن يتم منع اللاعبين من القيام بنشاطات خطيرة تجعلهم عُرضة للإصابة، فضلا عن فرض قيود على السفر لساعات طويلة.

ويعاني بيكيه (34 عاما) من إصابة في ساقه اليمنى تعرض لها نهاية أكتوبر الماضي، وحتى الآن لم يحدد النادي الكتالوني موعدا لعودته.

يذكر أن بيكيه شارك في 13 مباراة مع برشلونة هذا الموسم في مختلف المسابقات، سجل خلالها هدفين.