بالأرقام.. كيف تتقدم مصر إلى التصنيف الأول في فيفا قبل قرعة المونديال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

بدأت التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 في الوصول إلى مراحلها النهائية، وباتت لا يفصلها سوى أيام قليلة للكشف عن عشرة منتخبات ستتأهل إلى الدور الإقصائي الختامي.

الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات سيقاما على مدار الأيام السبعة المقبلة، سيحددان بصفة نهائية ورسمية المنتخبات العشرة التي ستصل للدور الثالث، حيث مباراتي التأهل للمونديال في مارس القادم.

متى تقام القرعة؟

الدور الثالث من التصفيات سيحتاج إلى إجراء قرعة لتحديد أطراف الصدامات الخمس التي ستحسم المتأهلين عن أفريقيا إلى المونديال، لكن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لم يكشف بعد عن موعدها.

تقارير مغربية كانت قد أكدت أن القرعة ربما تقام خلال شهر ديسمبر القادم، بالتزامن مع المباراة النهائية لبطولة كأس العرب التي ستقام في قطر، مع ملاحظة أن قرعة دور الملحق للتصفيات الأوروبية ستقام يوم 26 نوفمبر الجاري.

كيف تقام؟

فيفا أعلن أنه سيستند إلى تصنيف المنتخبات الخاص به لتقسيم الفرق إلى قسمين قبل إجراء القرعة، حيث سيلتقي أصحاب التصنيف الأول مع الثاني، وسيكون الخمسة الأوائل أفريقيًا في تصنيفه بالوعاء الأول، بينما سيتواجد في الوعاء الثاني الخماسي المتواجد في التصنيف الثاني.

*وسواء أقيمت القرعة خلال شهر نوفمبر الجاري، أو في ديسمبر القادم، فمن الواضح أن فيفا سيعتمد في تصنيفه للمنتخبات قبل القرعة على التصنيف الشهري الخاص به الذي سيصدر بعد نهاية مباراتي الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية.

أين تقع مصر حاليًا؟

تصنيف المنتخب المصري الحالي عالميًا هو (44) برصيد 1447.85 نقطة، ليصبح في المركز السادس أفريقيًا، وهي المرتبة التي تضعه في التصنيف الثاني خلال قرعة الدور الختامي.

منتخبات السنغال، تونس، المغرب، الجزائر ونيجيريا يتواجدون في المراكز الخمسة الأولى أفريقيًا بتصنيف فيفا، هو ما سيؤدي إلى وضعهم بالتصنيف الأول في القرعة، بعدما حسم بعضهم بالفعل تأهله إلى هذه المرحلة، ويظل البعض الآخر قريبًا من التأهل بنسبة كبيرة.

من منافسنا؟

في ظل الاعتماد على التصنيف القادم لفيفا في إجراء القرعة، فإنه بات من المستحيلات أن يحدث تفوقًا مصريًا في التصنيف على أيًا من منتخبات السنغال، تونس، المغرب والجزائر، نظرًا لفارق النقاط الكبير والذي يتراوح بين 118 نقطة إلى 58 نقطة.

وبناء على ذلك، فإن الصراع الآن بات مع المنتخب النيجيري فقط الذي يتواجد في التصنيف الخامس، والذي ازدادت حدته بعد خسارة النسور أمام أفريقيا الوسطى خلال الشهر الماضي في الجولة الثالثة من التصفيات، مما أدى لفقدان عشرات النقاط في التصنيف الأخير لفيفا.

صراع مصر ونيجيريا رقميًا

المنتخب المصري يمتلك حاليًا (1447.85) نقطة، وهو رقم أقل بـ(30.33) نقطة مما يمتلكه المنتخب النيجيري الذي لديه في رصيده (1478.18) نقطة في تصنيف فيفا الأخير.

ووفقًا للطريقة التي اعتمدها فيفا لحساب نقاط التصنيف منذ فترة ليست بالطويلة وعقب تعديل النظام السابق الذي اعتمده قبل كأس العالم 2018، فإن منتخب مصر لديه فرصة للتقدم على نيجيريا في التصنيف عن طريق المباراتين القادمتين في التصنيف، ولكن بشروط محددة.

كيف تتقدم مصر؟

الشرط الأول للتقدم، هو أن يحقق منتخب مصر الفوز في المباراتين القادمتين من التصفيات، ليحصد بعد الفوز الأول على أنجولا (5.60 نقطة)، على أن يجمع بعدها (8.19) نقطة من الفوز على الجابون، أو ربما يكون التقدم عن طريق الفوز في واحدة فقط والتعادل في الأخرى.

الفوز في المواجهتين سيزيد رصيد مصر في التصنيف بمقدار (13.79) نقطة، ليتقلص الفارق الجديد مع نيجيريا إلى (16.54) نقطة، وهو الرقم نفسه الواجب على النسور فقدانه عندما يواجهون ليبيريا وكاب فيردي في الجولتين المقبلين، وهو أيضًا الشرط الثاني الواجب تحققه لتقدم الفراعنة للتصنيف الأول.

هل هبوط نيجيريا وارد؟

الأمر وارد جدًا تحقيقه رقميًا، فخسارة نيجيريا أمام ليبيريا ستؤدي إلى خصم (20.98) نقطة كاملة من رصيد الفريق، بينما سيؤدي التعادل بينهما إلى فقدان (8.48 نقطة) فقط، وإلا أن كلاهما من الوارد تعويضه في اللقاء الثاني أمام كاب فيردي، بينما سيزيد الفوز من رصيد النسور بمقدار (4.02 نقطة).

مواجهة نيجيريا وكاب فيردي ستكون مصيرية للفريقين في ظل الصراع القائم بينهما في المجموعة من أجل التأهل، وستؤدي خسارة نيجيريا خلالها إلى فقدان (16.01) نقطة، بينما سيقلص التعادل من النقاط الإجمالية بمقدار (3.51) نقطة، أما الفوز فسيزيد الرصيد بقيمة (8.99) نقطة.

احتمالات تفوق مصر على نيجيريا

بناء على الأرقام السابقة، فإن الصراع المصري النيجيري في تصنيف فيفا سيكون كالتالي بعد نهاية الجولتين المقبلتين.

الأرقام الحالية:

مصر 1447.85 نقطة

نيجيريا 1478.18 نقطة

الفارق 30.33 نقطة لصالح نيجيريا

- فوز مصر في المباراتين:

1447.85 + 5.6 + 8.19 ** الإجمالي 1461.64 نقطة

- فوز مصر في مباراة والتعادل في أخرى:

1447.84 + 1.29 ** الإجمالي 1449.13 نقطة

- خسارة نيجيريا في المباراتين:

1478.18 - 20.98 - 16.01 ** الإجمالي 1441.19 نقطة

(تفوق مصر بفارق 20.50 نقطة في حالة الفوز بالمباراتين أو بفارق 7.94 نقطة في حالة الفوز بواحدة والتعادل في الأخرى)

- خسارة نيجيريا أمام ليبيريا والتعادل مع كاب فيردي:

1478.18 - 20.98 - 3.51 ** الإجمالي 1453.69 نقطة

(تفوق مصر بفارق 7.95 نقطة في حالة الفوز بالمباراتين)

- تعادل نيجيريا مع ليبيريا والخسارة أمام كاب فيردي:

1478.18 - 8.48 - 16.01 ** الإجمالي 1453.69 نقطة

(تفوق مصر بفارق 7.95 نقطة في حالة الفوز بالمباراتين)

- فوز نيجيريا في مباراة والخسارة في أخرى:

الإجمالي 1466.19 نقطة (تفوق نيجيريا بفارق 4.55 نقطة على مصر).