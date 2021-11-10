بيراميدز: استبعاد رمضان من المنتخب كان "مفاجأة".. والعروض يحسمها المدرب والإدارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة عمر:

أكد حمد إبراهيم المدرب العام لبيراميدز، أن استبعاد رمضان صبحي من التواجد ضمن قائمة منتخب مصر في المعسكر الجاري كان مفاجئًا، مضيفًا أنها في النهاية اختيارات تعود للمدير الفني كارلوس كيروش.

ويستعد المنتخب الوطني للسفر إلى لواندا، اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة أنجولا يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

وشهدت قائمة المنتخب استبعاد بعض العناصر البارزة مثل طارق حامد وأحمد سيد "زيزو" من الزمالك ورمضان صبحي من بيراميدز.

وخلال تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "صباح أون تايم" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس"، قال حمد إبراهيم: "استبعاد رمضان كان (مفاجئة)، أعتقد أن هناك بعض من لاعبي بيراميدز كان يحق لهم التواجد ضمن معسكر المنتخب لكنها اختيارات مدير فني".

وتابع: "رمضان يتدرب بشكل جيد، قيمة بيراميدز كبيرة ويقدرها جميع اللاعبين".

وعن الأنباء التي أفادت بتلقي اللاعب عروضا احترافيا، قال المدرب العام لبيراميدز: "تلك الأمور يقررها إيهاب جلال (مدرب الفريق) وإدارة النادي".