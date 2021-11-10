تقرير.. كيف يفكر الزمالك في مستقبل بنشرقي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

منذ انتقاله إلى نادي الزمالك في صيف 2019 قادمًا من الهلال السعودي، والدولي المغربي أشرف بنشرقي يقدم مستويات رائعة جعلت الفارس الأبيض يعود للحصول على البطولات سواء كانت محلية أو قارية في الفترة الماضية.

بنشرقي توّج مع الزمالك بلقب السوبر الأفريقي بالفوز على الترجي التونسي، إلى جانب الفوز بثلاثة ألقاب محلية لعل أبرزهم بطولة دوري we المصري وكأس مصر والسوبر المصري.

لكن مستقبل النجم المغربي رفقة الزمالك أصبح مهددًا، فعقد بنشرقي ينتهي في الصيف المقبل وهو ما جعل إدارة الأبيض برئاسة حسين لبيب تسعى لإقناع صاحب الـ27 عامًا بالتجديد.

- رفض لبيب

في العاشر من سبتمبر الماضي، خرج حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة والتي تدير نادي الزمالك، ليكشف موقفه حول تجديد عقد بنشرقي.

لبيب قال في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" :" أنا غير موافق على الشرط الذي يريده ولن أوافق عليه، الصورة النهائية ستتضح يوم 20 الشهر سبتمبر".

- كواليس المفاوضات

مصدر في نادي الزمالك، أوضح لـ"الخليج 365" كواليس المفاوضات التي جمعت بين مسئولي القلعة البيضاء وأشرف بنشرقي ووكيله.

المصدر قال، إن مسئولي الزمالك لديهم الرغبة في وضع شرط جزائي تقدر بـ2 مليون دولار تطبق في السنة الثانية من العقد، في المقابل يريد اللاعب وضع شرط جزائي يقدر بمليون دولار تطبق في السنة الأولى.

- اختلاف الآراء

طارق جبريل أمين صندوق نادي الزمالك، علّق على مفاوضات ناديه مع بنشرقي، قائلاً :"لا جديد".

تصريحات جبريل جاءت عبر شاشة "أون تايم سبورتس"، كاشفًا أن إدارة الزمالك لم تتوصل لاتفاق مع اللاعب حول الشرط الجزائي في عقده.

في المقابل، كشف حسام المندوه عضو مجلس إدارة الزمالك عن اختلاف آخر في مفاوضات الإدارة مع بنشرقي.

وقال المندوه في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 2" :"توقيت تفعيل الشرط الجزائي هو الخلاف الرئيسي في أزمة تجديد عقد بنشرقي".

وأنهى :"نتطلع لتأمين عقد أشرف بنشرقي الجديد مع الزمالك للحفاظ عليه مستقبلًا، بإمكاننا التجديد معه ويُحسب لنا ذلك كلجنة حالية ثم سيرحل في الموسم القادم، وهذا ما لا نريده".

- ترحيب بالبيع

مصدر في نادي الزمالك، كشف لـ"الخليج 365" موقف الإدارة البيضاء مع بنشرقي في حال عدم التوصل لاتفاق على التجديد.

وقال المصدر :"في حالة عدم الاتفاق على التجديد، سيتم دراسة بيع اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية للاستفادة منه بأي مقابل مادي لكن بعد موافقة الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق".

واختتم :"الباب ما زال مفتوحا أمام التجديد لبنشرقي، الزمالك وافق على جميع مطالبه المالية ولا يتبقى في الاتفاق سوى مشكلة الشرط الجزائي فقط".

- عرض قطري

كشف البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لفريق الدحيل القطري، موقفه من التعاقد مع أشرف بنشرقي في الفترة المقبلة.

مدرب الدحيل خرج في تصريحات لشاشة "أون تايم سبورتس 1" :"عدم استقرار بعض الأندية تعود أحيانًا لعدم صحة الأخبار".

وتابع :"هذه الأخبار غير صحيحة، حتى الآن سنعتمد على هذه القائمة، لدي 22 لاعبًا في القائمة ومن المستحيل خروج أي لاعب، ومن الصعب التفريط فيهم".