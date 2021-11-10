تصفيات كأس العالم 2022 | من هو هداف منتخب تونس التاريخي؟

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تعرف مع الخليج 365، على الهداف التاريخي لمنتخب تونس طوال مشاركات نسور قرطاج في المباريات الودية والرسمية، قبل إقامة مباراتي آخر جولتين من الدور الثاني في تصفيات كأس العالم 2022.
ويتصدر مهاجم نادي الترجي التونسي السابق عصام جمعة قائمة هدافي منتخب تونس عبر التاريخ، برصيد 36 هدف، سجلها في 84 مباراة دولية.
و يتفوق عصام جمعة في قائمة هدافي تونس التاريخيين، على النجم الحالي لنسور قرطاج وهبي الخزري، صاحب 22 هدف في 61 مباراة دولية، فيما يأتي “فرانسيليدو سانتوس” ثالثاً برصيد 22 هدف من 41 مباراة.
وكان أول ظهور لمهاجم لانس الفرنسي السابق في عام 2005، حيث داوم على الحضور في تصفيات و نهائيات كأس الأمم الافريقية، و تصفيات كأس العالم مع نسور قرطاج، قبل المشاركة فى آخر مباراة في العام 2014.
ويتفوق عصام جمعة على أسماء كبيرة في تاريخ المنتخب التونسي، من قبيل عادل السليمي وزياد الجزيري و الزبير بية وآخرين.
إليكم قائمة الهدافين التاريخيين للمنتخب التونسي
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