تصفيات كأس العالم 2022 | من هو هداف منتخب الجزائر التاريخي؟

إسلام سليماني لاعب نادي أولمبيك ليون ومنتخب الجزائر - صور Reu

تعرف مع الخليج 365، على الهداف التاريخي لمنتخب الجزائر طوال مشاركات محاربي الصحراء في المباريات الرسمية و الودية، قبل إقامة آخر جولتين من الدور الثاني في تصفيات كأس العالم 2022.

ويتصدر قائمة هدافي المنتخب الجزائري عبر التاريخ، المهاجم إسلام سليماني برصيد 38 هدف، متفوقاً على الهداف التاريخي السابق لمحاربي الصحراء “عبد الحفيظ تاسفاوت”، صاحب 36 هدف دولي من 80 مباراة دولية.

وحطم سليماني رقم تاسفاوت في فوز منتخب الجزائر 1/6 على نظيره من النيجر يوم 8 أكتوبر 2021، برسم الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2022.

واحتاج مهاجم ليون الفرنسي، 57 مباراة دولية مع المنتخب الجزائري الأول، ليصبح الهداف التاريخي برصيد 38 هدف، منها 30 هدف في مباريات رسمية، و 8 اهداف في مباريات ودية.

وكان أول ظهور للاعب ليستر سيتي و سبورتينغ لشبونة البرتغالي السابق يوم 26 ماي 2012، ونادراً ما غاب عن قائمة المنتخب الجزائري منذ ذلك الحين.

ويعتبر قائد منتخب الجزائر رياض محرز اقرب لاعب من الممارسين الحاليين للهداف اسلام سليماني، حيث سجل نجم مان سيتي حتى الآن، 25 هدف مع محاربي الصحراء.

إليكم قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب الجزائر