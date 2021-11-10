الامارات | الكرة الذهبية "السابعة".. هل تم إعلام ليونيل ميسي رسمياً

شكرا لقرائتكم خبر عن الكرة الذهبية "السابعة".. هل تم إعلام ليونيل ميسي رسمياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسببت القناة البرتغالية "RTP" في جدل كبير خلال الساعات الماضية، بعد أن أذاعت خبرا عن أن نجم فريق باريس سان جرمان الفرنسي، وقائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي تم إخطاره رسميا بفوزه بجائزة الكرة الذهبية "السابعة" بالنسبة لـ"البرغوث"، على أن يتم ترتيب حضوره الحفل الذي ستقيمه مجلة "فرانس فووتبل" مقدمة الجائزة في 29 الشهر الجاري.

ولم يمر الخبر مرور الكرام، إذ سارعت المجلة الفرنسية العريقة إلى تكذيب هذه الاخبار، والتأكيد على أنه لم يتم إخطار أي لاعب بفوزه بالجائزة، وأن "لا أحد يعلم حتى الآن من هو صاحب الكرة الذهبية للموسم الماضي". يذكر أن 53 من الصحافيين الرياضيين انتهوا من التصويت قبل أسبوعين، وسبق لصحيفة "ماركا" الإسبانية قبل أسبوع أن قالت إن أحد مصادرها في المجلة الفرنسية، سرب إليها نتيجة فوز نجم البايرن، البولندي ليفاندوفسكي بالجائزة.

لكن مسؤول "فرانس فوتبل" باسكال فيري المكلف بكل ما يتعلق بجائزة الكرة الذهبية سخر من هذه التسريبات، وخاصة من "فوز ليونيل ميسي". يذكر أن ميسي وعلى الرغم من النتائج السيئة التي لحقت به الموسم الماضي برفقة برشلونة، إلا أنه حقق إنجازا تاريخيا حين أحرز لأول مرة لقب كأس كوبا أميركا، وهو ما اعتبر دفعة كبيرة بالنسبة للاعب لإحراز الجائزة.

يذكر أن المجلة الفرنسية سبق وحصرت التنافس بين نجوم كبار على غرار هداف ليفربول محمد صلاح، وقناص مان يونايتد كريستيانو رونالدو، وكذلك مهاجم الريال الفرنسي كريم بنزيمة، ومهاجم سان جرمان كيليان مبابي، وزميله البرازيلي نيمار وآخرون.

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