مؤيدون للفلسطينيين يجبرون سفيرة إسرائيل على مغادرة كلية في بريطانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 نوفمبر 2021

أظهرت فيديوهات أمس الثلاثاء، محاولة إخراج السفيرة الإسرائيلية في بريطانيا تسيبي حوتوفيلي من كلية الاقتصاد في لندن تحت حراسة مشددة، بعد مظاهرة صاخبة لنشطاء داعمين للفلسطينيين، بعد مشاركتها في مناظرة في الكلية.



ووفق موقع "آي 24 نيوز" أظهرت مقاطع الفيديو مرافقة الأمن السفيرة إلى سيارتها، مع صراخ المتظاهرين و "ألا تخجلين"، وحاول أحد المتظاهرين الاقتراب منها قبل أن تبعده الشرطة.

وفي تعليقه على الواقعة، قال وزير التعليم البريطاني ناظم الزهاوي: "هذا أمر مقلق، السفيرة حوتوفيلي أنا جداً آسف".