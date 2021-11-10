شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الاهلى لن يترك اليو ديانج للاحتراف الأوروبى..وهذا عتابى لمحمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى الاعلامى أحمد شوبير أن محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى بات مطالباً بالتحدث للمصريين من خلال وسيلة إعلامية مصرية ، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم :"لو يجوز ليا هعاتب محمد صلاح نجمنا الكبير ، لازم يطل على الاعلام المصرى من أى وسيلة ويتحدث للمصريين الذين لايتروكنه فى أى استفتاء جماهيرى وينصبونه ملكاً له على الفور ، حتى لو المقابل المادى كبير لابد أن يختار صلاح وسيلة إعلام مصرية ويتحدث معها ويخاطب المصريين فهناك نجوم فى مصر لايتحدثون سوى بعد الحصول على بعض من الاموال وهذا حقهم فهى ليست جريمة".

ويضيف شوبير:" عتابى لصلاح أنه مقل للغاية فى حواراته مع وسائل الاعلام المصرية بإستناء اجراؤه حوار مع إعلامى مصرى منذ سنوات سابقة ، المصريين يعشقون صلاح ويساندونه بقوة فى كل الاستفتاءات وهذا حقهم عليه".

وعن منتخب مصر قال شوبير:" سعيد للغاية بعودة تريزيجيه من الاصابة وأتمنى أن يعود للملاعب سريعاً ، ونتمنى سرعة الشفاء لعمر مرموش إكتشاف كيروش حتى يعود للمنتخب ، وعاجبنى وجود أحمد ياسر ريان صاحب الاهداف الجميلة الذى لم ييأس برحيله عن الاهلى".

وعن الاهلى قال شوبير:" أعتقد الاهلى لن يفرط فى اليو ديانج للاحتراف الاروبى هذا الموسم على الاقل ، اللاعب سوف يستمر فى الفريق بعيداً عما نسمعه بين الحين والاخر عن تقارير تركية مللنا منها ، ديانج يعيش أزهى عصوره الكروية والاهلى لن يتركه".

وتابع:" شاهدت لقطة أفشة مع الطفل الزملكاوى وهى لقطة رائعة للغاية من نجم كبير فعلها وهو لايدرى أن الكاميرات تراقبه ، لايبحث عن مغازلة جمهور وإنما يريد مواساة طفل صغير بحب وأدب جم".

ويستعد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، لقيادة منتخب مصر ضد أنجولا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 في قطر.

ويدخل منتخب مصر مواجهة قوية ضد أنجولا يوم الجمعة المقبل، على ملعب "11 نوفمبر"، بالجولة الخامسة للمجموعة السادسة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال قطر.

خاض منتخب مصر 4 مباريات في مشوار تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، مقسمين ما بين 3 إنتصارات وتعادل وحيد، ليحصد 10 نقاط كاملة، يتصدر بها ترتيب المجموعة السادسة بالتصفيات.