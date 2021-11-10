شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسى تاو يُقرب مصطفى فتحى من التجديد للزمالك والإعارة للسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علم ”الخليج 365” أن رغبة مصطفى فتحى الأولى حالياً هى التجديد للزمالك، لكن الأزمة المالية التى يعانى منها النادى الأبيض تحول دون تجديده حتى هذه اللحظة، خاصة أن عقد اللاعب الحالى لا يتخطى حاجز الـ2 مليون جنيه مع الزمالك، فى الوقت الذى يشترط الجناح الدولى الحصول على 10 ملايين جنيه سنوياً للتجديد للزمالك.

ورغم دخول أحد الوكلاء فى مفاوضات مع اللاعب لبحث إمكانية انتقاله للأهلى خاصة أنه يحق له التوقيع لأى نادٍ مجاناً فى الشتاء القادم، إلا أن اللاعب يخشى من هذه الخطوة ليس فقط للحفاظ على علاقته بجماهير الزمالك، ولكن لصعوبة مشاركته مع الأهلى فى ظل وجود العديد من النجوم فى مركز الجناح وعلى رأسهم النجم الجنوب أفريقى بيرسى تاو.

ويحاول الزمالك إحضار عقد إعارة سعودى للاعب خلال الفترة القادمة، بحيث يقوم مصطفى فتحى بالتجديد على أن يخرج إعارة الموسم المقبل فى السعودية، يحصل خلالها على مبلغ كبير يعوضه عن القيمة التى يوقع بها فى عقده الجديد مع الزمالك.

ونجح مصطفى فتحى فى إحراز هدف ملعوب فى مباراة القمة الأخيرة والتى حسمها الأهلى بنتيجة 3/5 والتى جاءت ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدورى العام.