شكرا لقرائتكم خبر عن العجوز يدعم باهر المحمدى نفسياً فى الإسماعيلى بعد الاستبعاد من معسكر الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد أحمد العجوز مدرب النادى الإسماعيلى جلسة مع باهر المحمدى كابتن الفريق طالبه خلالها بعدم التأثر بقرار استبعاده من صفوف منتخب مصر خلال معسكر مباراتى أنجولا والجابون بناء على قرار البرتغالى كيروش المدير الفنى للفراعنة، مشدداً على اللاعب ضرورة التركيز الفترة المقبلة على استعادة مستواه الفني والبدنى مع الإسماعيلى والرد على الانتقادات التي وجهت له بالتألق من جديد لاستعادة موقعه بتشكيلة الفراعنة.

ومن جانبه وعد باهر المحمدى مدربه بالتركيز خلال الفترة المقبلة على استعادة ذاكرة الانتصارات مع الدراويش بداية من مواجهة الزمالك القادمة بالدورى وتحفيز زملائه على تقديم أفضل ما عندهم لإسعاد جماهير الدراويش بجانب تلافى الأخطاء التى وقع فيها بالمباريات السابقة.

وقرر أحمد العجوز مدرب النادى الإسماعيلى إقامة تدريبات الدراويش على فترتين صباحاً ومساء بهدف الارتقاء بالحالة البدنية للاعبين، قبل استئناف بطولة الدورى بلقاء الزمالك فى التاسع عشر من الشهر الجارى، استقر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس يحيى الكومى على ضم أحمد العجوز نجم الفريق السابق إلى الجهاز الفنى الجديد فى منصب المدرب العام، ويعاونه محمد حمص، لحين الاستقرار على المدير الفنى الجديد.

ويجهز محمد حمص، المدرب المساعد فى النادى الإسماعيلى، فى هذه الآونة، تقريرا مفصلا عن كل لاعب بفريقه منذ بداية فترة الإعداد للموسم الحالي مرورًا باللقاءات التجريبية والرسمية التي شاركوا في أحداثها لتسليمه للمدرب الجديد المنتظر الإعلان عن هويته خلال الساعات المقبلة.