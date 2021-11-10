شكرا لقرائتكم خبر عن عائق وحيد أمام دخول الأهلى لإنهاء صفقة بن شرقى بعد رحيله عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لازال مستقبل أشرف بن شرقى نجم هجوم الزمالك غامضاً فى ظل استمرار رفض اللاعب تجديد عقده مع الفريق إلا بوضع شرط جزائى يمنحه الحق فى الرحيل فى أى وقت مقابل 500 ألف دولار فقط، وهو الأمر الذى ترفضه الإدارة البيضاء حتى الآن.

ورغم إعلان الزمالك أنه حال عدم النجاح فى تجديد عقد أشرف بن شرقى فإنه سيتم عرض اللاعب للبيع فى يناير المقبل، إلا أن الأمر غير قابل للتنفيذ لأن النجم المغربي يرغب في الاستمرار حتى نهاية عقده مع الزمالك، على أن يرحل لأى نادٍ مجاناً ويحصل هو فقط على القيمة الكاملة للصفقة.

وارتبط اسم أشرف بن شرقى بالانتقال للأهلى خاصة أنه كان من ضمن المرشحين لارتداء القميص الأحمر من قبل الانتقال للزمالك، وعلى الرغم من وجود رغبة حقيقية في الأهلي لضم اللاعب، إلا أن ثمة أزمة تصعب من مسألة ضمه وهي رفض إدارة الأهلي تخطي سقف الرواتب الموضوع حالياً تجنباً لحدوث أزمة بين اللاعبين وصناعة مشكلة داخل غرفة الملابس، وتلقى أشرف بن شرقي عدداً من العروض المغرية ليقترب اللاعب بشكل كبير من العودة للدوري السعودي في الموسم الجديد.

ولم يدخل الأهلى فى مفاوضات مباشرة من جانب مسئولية مع أشرف بن شرقي للحصول على توقيعه، خاصة أنه يحق له التوقيع المجانى لأى نادٍ فى الشتاء المقبل، لكن أحد وكلاء اللاعبين المعروف عنه عمله الدائم مع الأهلى تحدث مع وكيل اللاعب ليؤكد له الأخير أن بن شرقي ينتظر انتهاء مفاوضات الزمالك قبل البت في العروض الخليجية التي وصلت له.