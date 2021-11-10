شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز المنتخب يعزى وليد العطار تليفونيا.. ويعتذر عن الحضور بسبب أنجولا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى أعضاء الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش، اتصالات بوليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة لتقديم واجب العزاء فى وفاة والده الذى رحل يوم الاثنين الماضى بعد صراع مع المرض.

واعتذر أعضاء الجهاز المعاون لمنتخب مصر والمتمثل فى ضياء السيد المدرب العام ووائل جمعة مدير المنتخب وعصام الحضرى مدرب الحراس ومحمد أبو العلا طبيب المنتخب عن حضور عزاء والد وليد العطار اليوم الأربعاء بسبب ارتباطهم بالسفر مع منتخب مصر ظهر اليوم إلى أنجولا.

ويقام عزاء والد وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة اليوم الأربعاء بمسجد الشرطة بالعباسية.

وشارك المهندس سيف الوزيرى رئيس مجلس إدارة شركة استادات الوطنية للاستثمار الرياضى وإدارة المنشآت الرياضية والعضو المنتدب، وشوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبى، فى تشييع جنازة والد وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة التى أقيمت ظهر الاثنين الماضي بمسجد السيدة نفيسة.

كما شارك فى تشييع الجنازة عدد كبير من نجوم الرياضة والكرة المصرية، وعلى رأسهم معتمد جمال نجم الزمالك السابق ومدرب عام منتخب مصر الأولمبى وأمير عزمى مجاهد مدرب الزمالك السابق وأيمن زين نجم المقاولون السابق وطبيب المنتخب الأولمبى، وكبار موظفي اتحاد الكرة وعدد كبير من نجوم النقد الرياضى.