شكرا لقرائتكم خبر عن أسيوط تستضيف بطولة الجمهورية لرجال الملاكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عبد العزيز غنيم، رئيس إتحاد الملاكمة، عن اختيار أسيوط لاستضافة بطولة الجمهورية للرجال للموسم المحلى الجديد 2021 / 2022 المحدد لها يوم 20 ديسمبر.

فى ذات الوقت، يبدأ الموسم المحلى لنشاط الملاكمة ببطولة الجمهورية للسيدات والمقرر انطلاقها 20 نوفمبر الجارى بمركز شباب المعادى.

وأكد عبد العزيز غنيم أن الاتحاد يسعى لإقامة البطولات فى كل المحافظات ومراكز الشباب لنشر اللعبة على نطاق واسع فى خطة المجلس الجديد.

ونجح محمد عبد العزيز غنيم فى الاحتفاظ برئاسة اتحاد الملاكمة لمدة 4 سنوات مقبلة بالحصول على 19 صوتاً فى الانتخابات التى أقيمت يوم السبت، مقابل 6 لمنافسه محمد السيد وقائمته كاملة.

ونجح أحمد فاروق فى منصب النائب بالتزكية وأحمد عطية أمين صندوق، وفى العضوية كل من نبيل عبده و أشرف عبد الرحمن وأشرف فتحى ورفعت عبد السلام ومحمد السيد ومجدى عبد الفضيل وماجدة إسماعيل.