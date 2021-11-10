شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مواجهات الأهلى والزمالك فى المرحلة الأولى لمحترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود، غدا الخميس، منافسات دورى المحترفين لكرة اليد بالجولة الثالثة عشر بعد توقف الأسبوع الدولى، والذى شهد خوض الفراعنة وديتين أمام مقدونيا بالمركز الأوليمبى بالمعادى وتحقيق الفوز فى كليهما.

ويرصد الخليج 365 مواجهات القطبين المتبقية فى المرحلة الأولى بالدورى كالتالى:

الجولة 13 .. يوم 11 نوفمبر

الأهلى مع طلائع الجيش.. الساعة 4 فى صالة الجيش

الزمالك مع الطيران .. الساعة 6 فى صالة الزمالك

الجولة 14 .. يوم 12 نوفمبر

الزمالك مع الزهور.. الساعة 6 فى الزمالك

الأهلى مع هليوليدو.. الساعة 7 فى صالة مدينة نصر

الجولة 15 .. يوم 18 نوفمبر

الأهلى مع سبورتنج.. الساعة 4 فى الأهلى

الزمالك مع الجيش.. الساعة 6 فى الزمالك

الجولة 16 .. يوم 19 نوفمبر

الزمالك مع هليوليدو.. الساعة 6 فى الزمالك

الأهلى مع سموحة.. الساعة 4 فى الأهلى

الجولة 17 .. يوم 28 نوفمبر

هليوبوليس مع الأهلى.. الساعة 6 فى الشروق

سبورتنج مع الزمالك الساعة 6 فى سبورتنج

الجولة 18.. يوم 29 نوفمبر

الشمس مع الأهلى 6 فى الشمس

سموحة مع الزمالك 6 فى سموحة

وبدأ موسم الرجال فى سبتمبر الماضى بدورى المحترفين، حيث أعلن سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، مُسبقًا عن نظام دورى المحترفين للموسم الجديد 2021 / 2022، مشيرا إلى أنه يقام على 3 مراحل.

وقال عبد المنعم لـ"الخليج 365" إن المرحلة الأولى من دورى المحترفين تشهد تواجد 18 فريقا للعب دورة من مجموعة واحدة ومعهم مرتبط 2002، 2004 ليتأهل الـ6 الأوائل للعب على المنافسة، والـ12 يتم تقسيمها على مجموعتين فردى وزوجى لتحديد الـ4 الهابطين.

وأشار عبد المنعم إلى أن الـ6 الأوائل يتأهل منهم 4 للعب دورى دورتين مجمعتين لتحديد البطل، مؤكدا مقابلة القطبين الأهلى والزمالك 5 مرات على مدار المراحل الثلاث فى الموسم الجديد، فضلا عن مواجهة فى كأس مصر محتملة.