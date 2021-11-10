شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوى يحرس مرمى منتخب مصر أمام أنجولا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرس محمد الشناوى مرمى منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش، فى مباراته ضد أنجولا المقرر لها التاسعة مساء الجمعة المقبل فى الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 المقرر إقامتها بقطر.

وظهر محمد الشناوى بمستوى مميز فى مباراة الأهلى والزمالك الأخيرة من عمر الدورى التى فاز بها القلعة الحمراء 5 / 3، إلى جانب تألق الحارس فى تدريبات المنتخب، ما يؤكد الشفاء التام من الإصابة التى لحقت به منذ عدة أسابيع وخرج على إثرها من مواجهة الفراعنة وليبيا.

ويتصدر منتخب مصر مجموعته فى تصفيات كأس العالم برصيد 10 نقاط، بينما يأتى منتخب ليبيا ثانيا برصيد 6 نقاط، ثم الجابون ثالثا بـ4 نقاط، وتتذيل انجولا المجموعة بـ3 نقاط.

وتضم قائمة منتخب مصر كلا من : حراس المرمى: محمد الشناوي ( الأهلي ) ، محمد أبو جبل ( الزمالك ) ومحمد صبحي ( فاركو ) ومحمود جاد (إنبي)، الدفاع: اكرم توفيق ( الأهلي ) وأحمد فتحي ( بيراميدز ) وأحمد حجازي ( الاتحاد السعودي ) واحمد ياسين ( البنك الأهلي ) وايمن اشرف ( الأهلي ) ومحمود علاء ( الزمالك ) واحمد فتوح ( الزمالك ) ومحمد حمدي ( بيراميدز ) ومحمود حمدي "الونش" ( الزمالك )، الوسط: محمد النني ( أرسنال الإنجليزي ) وحمدي فتحي ( الأهلي ) وعمرو السولية ( الأهلي ) وامام عاشور ( الزمالك ) وعبد الله السعيد ( بيراميدز ) ومصطفى فتحي ( الزمالك )، الهجوم: ومحمد شريف ( الأهلي ) وأحمد ياسر ريان ( ألتاي التركي ) ومصطفى محمد ( جالاتا سراي التركي ) ومروان حمدي ( سموحة ) ومحمد صلاح ( ليفربول الإنجليزي ) محمد مجدي "أفشة" ( الأهلي ).