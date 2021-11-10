الامارات | ضغوط كبيرة على إسبانيا في تصفيات المونديال.. والبرتغال تنتظر أهداف رونالدو

شكرا لقرائتكم خبر عن ضغوط كبيرة على إسبانيا في تصفيات المونديال.. والبرتغال تنتظر أهداف رونالدو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتعيّن على منتخب إسبانيا وصيف النسخة الاخيرة من دوري الأمم الأوروبية أن يعود بالفوز من أرض اليونان غدا لكي يأمل بانتزاع البطاقة المؤهلة مباشرة إلى مونديال قطر 2022 عن المجموعة الثانية التي تتصدرها السويد بفارق نقطتين، علمًا أن الاخيرة تحل على جورجيا المغمورة في الجولة ما قبل الاخيرة من التصفيات القارية.

وحتى الآن نجح منتخبان في بلوغ نهائيات كأس العالم المقررة من 21 نوفمبر الى 18 ديسمبر 2022 هما ألمانيا والدنمارك. وإذا نجح المنتخبان الإسباني (13 نقطة) والسويدي المتصدر (15 نقطة) بالخروج فائزين، ستكون المواجهة الحاسمة بينهما في إشبيلية في الجولة الاخيرة من التصفيات في 14 نوفمبر حيث يتعين على إسبانيا الفوز أيضًا لحسم البطاقة المباشرة لصالحها. وأي نتيجة غير فوز إسبانيا يعني تأهل السويد في حال فوزها على جورجيا واكتفاء "لا روخا" بخوض الملحق.

ويعتمد مدرب "لا روخا" لويس أنريكه على مزيج من الخبرة المتمثلة بمدافع برشلونة جيرارد بيكه وزميله في الفريق الكاتالوني لاعب الوسط سيرجيو بوسكيتس، بالإضافة الى بعض الشبان الواعدين أمثال ثلاثي برشلونة أيضًا بدري وغافي وأنسو فاتي. إلا أن الأخير سيغيب عن المواجهتين الاخيرتين بعد تعرضه لإصابة في مباراة برشلونة نهاية الأسبوع من المتوقع أن بعده لفترة عن الملاعب.

البرتغال تعوّل على رونالدو

في المقابل، يريد المنتخب البرتغالي بقيادة نجم مانشستر يونايتد الإنكليزي كريستيانو رونالدو أفضل هداف على الصعيد الدولي، العودة على الاقل بنقطة من دبلن عندما يواجه جمهورية إيرلندا. وكان رونالدو سجل ثلاثية في آخر ظهور دولي له الشهر الماضي عندما دك منتخب بلاده شباك لوكسمبورغ بسداسية نظيفة ليرفع خلالها رصيده القياسي المطلق من الأهداف الدولية إلى 115 في مباراته الدولية الرقم 182، علمًا أنه اللاعب الأوروبي الاكثر مشاركة على صعيد المنتخبات الوطنية.

ويتخلف المنتخب البرتغالي بفارق نقطة واحدة عن نظيره الصربي متصدر المجموعة الغائب عن هذه الجولة والذي تتبقى له مباراة واحدة سيخوضها ضد البرتغال بالذات في الجولة الاخيرة في لشبونة.

وفي حال قُدّر للبرتغال الفوز أو التعادل ضد إيرلندا، ستحتاج الى التعادل فقط في المباراة المرتقبة على أرضها ضد صربيا لضمان التأهل المباشر نظرًا لفارق الأهداف الذي يصب لمصلحة السيليساو (+12 مقابل +8).

ويتعين على كرواتيا صاحبة المركز الثاني (17 نقطة) أيضا في المجموعة الثامنة العودة بنقاط المباراة الثلاث عندما تحل ضيفة على مالطا المتواضعة في حين تلعب روسيا المتصدرة (19) مع قبرص الضعيفة. وعلى الارجح ستحسم الامور في هذه المجموعة عندما تستضيف كرواتيا نظيرتها روسيا في الجولة الاخيرة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news