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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محمد بن زايد يؤكد أن حصول أبوظبي على لقب " مدينة الدراجات الهوائية " تقدير عالمي جديد للإمارات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 نوفمبر 2021
متابعات_الخليج 365
أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة،أن حصول العاصمة أبوظبي على لقب " مدينة الدراجات الهوائية "يعد تقديراً عالمياً جديداً للدولة يضاف إلى إنجازاتها.
وقال : إحدى أولوياتنا المهمة، تعزيز الرياضة في مجتمعنا وتوفير البيئة والبنية التحتية التي تساعد على ممارستها بسهولة وأمان.
وفي تغريدة دونها على حسابه الشخصي على تويتر قال : " حصول العاصمة أبوظبي على لقب " مدينة الدراجات الهوائية " .. تقدير عالمي جديد للدولة يضاف إلى إنجازاتها.. إحدى أولوياتنا المهمة ، تعزيز الرياضة في مجتمعنا وتوفير البيئة والبنية التحتية التي تساعد على ممارستها بسهولة وأمان".