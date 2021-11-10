شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى الكومى يطلب من النجوم جدولة غرامة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح المهندس يحيى الكومى رئيس النادى الإسماعيلى خطوط اتصال مع محمد الطويلة رئيس نادى نجوم المستقبل من أجل التوصل لحلول جذرية لأزمة غرامة الـ24 مليون جنيه الموقعة على القلعة الصفراء لصالح النجوم فى أزمة بيع إبراهيم حسن لاعب الفريق السابق للزمالك.

وطلب الكومى من الطويلة الموافقة على جدولة الغرامة على طريقة الأقساط بحيث يسدد الإسماعيلى المبلغ كاملا، لكن بشكل مجدول نظراً لغياب السيولة المادية فى خزينة الدراويش منذ توليه مسئولية إدارة القلعة الصفراء فى أعقاب الانتخابات.

ويحاول الكومى وأعضاء مجلس الإسماعيلى الضغط على الطويلة للموافقة على جدولة المبلغ خوفاً من عقوبات جديدة على الدراويش بعد خصم ثلاثة نقاط بالموسم الماضى بسبب هذه العقوبة.

فى سياق آخر أصدر مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس يحيى الكومى قرارا بتعيين نهاد حجاج مستشارا قانونيا للنادى ومشرفا على الإدارة القانونية وذلك اعتبارا من اليوم.

جاء ذلك ضمن حزمة قرارات من المجلس الجديد المنتخب بهدف إعادة هيكلة وتنظيم الجوانب التى تعانى من قصور على الصعيد القانونى وإعادة الهدوء والاستقرار داخل القلعة الصفراء.