شكرا لقرائتكم خبر عن هل يضغط ديانج على الأهلى للاحتراف؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بالأهلى أن المالى أليو ديانج لاعب الفريق الأحمر لا يملك عروضا احترافية فى الوقت الحالى، من أجل الرحيل عن القلعة الحمراء، ولم تتجدد العروض التى وصلت اللاعب من نادى جالاتا سراى التركى فى الصيف الماضى.

قال المصدر إن ديانج أبلغ إدارة الأهلى بأنه يشعر بالارتياح لوجوده فى القلعة الحمراء ولا يستعجل خطوة الاحتراف الأوروبى فى الوقت الحالى، إلا فى حال وصول عرض مغرى له وللنادى ويترك الأمر للإدارة لتحديد مستقبله.

أوضح المصدر أن ديانج يعيش حالة من الاستقرار داخل الأهلى، لاسيما بعد تعوده على الأجواء داخل مصر وبات من اللاعبين الأساسيين فى صفوف الفريق الأحمر ومسألة الرحيل عن الأهلى مغلقة تماما فى الوقت الحالى.

وأكد الدكتور سعد شلبى مستشار التسويق والمدير التنفيذى للأهلى أن ناديه لم يتلقى أى مبادرة ودية لحل أزمة سليمانى كوليبالى لاعب النجم الساحلى التونسى.

وقال سعد شلبى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "الأهلى لم يتلقى أى مبادرة ودية لحل أزمة كوليبالى، هذا الملف تحكمه قواعد قانونية لا يمكن إغفالها بأى صورة للحفاظ على حقوق النادى فى اللاعب".

ويضيف سعد شلبى "الأهلى حريص على علاقته الطيبة بكل الأندية وعلى رأسها النجم الساحلى، لكنه فى ذات الشأن يسعى للحفاظ على حقوقه دون المساس بالآخرين".