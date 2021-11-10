شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. أليو ديانج نسر يحلق فى سماء القلعة الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبت المالى أليو ديانج، لاعب وسط الأهلى، أنه صفقة من العيار الثقيل للقلعة الحمراء، منذ انضمامه فى بداية الموسم قبل الماضي إلى الفريق، حيث انسجم بشكل سريع مع زملائه بالفريق، ونجح فى تثبيت أقدامه واقناع مدربيه بموهبته وقدراته الفنية ليصبح ركيزة أساسية فى وسط الملعب الأحمر ويصبح وجوده مؤثراً بشكل كبير فى الأداء والنتيجة، حيث تعتبر الروح القتالية أهم ما يميز المالى على المستطيل الأخضر.

وشارك ديانج مع الأهلى فى 96 مباراة، سجل خلالهم 4 أهداف وصنع 7 أهداف أخرين، واستطاع إقناع كل من رينية فايلر مدرب الأهلى السابق، وبيتسو موسيمانى مدرب الفريق الأحمر حالياً، بأنه لا غنى عنه فى وسط ملعب الفريق، نظراً للدور الهام الذى يقوم به فى إفساد هجمات المنافسين وبداية الانطلاقة الهجومية للأهلى.

ويعد أبرز هدف صنعه المالى أليو ديانج، هو هدف حسين الشحات صانع ألعاب الأهلى فى شباك الوداد المغربى بنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، عندما استلم الكرة من محمد الشناوى حارس المرمى بعد ركلة ركنية ليسلمها بمهارة إلى حسين الشحات الذى كان فى وضعية مميزة نجح من خلالها الأخير فى إحراز هدف جمالى تغنى به الوسط الرياضى كثيراً وضمن تأهل الأهلى إلى نهائى دورى الأبطال.

بينما يعد أبرز هدف سجله المالي مع الأهلي، هو هدفه في مباراة القمة التي جمعت قطبي الكرة المصرية يوم الجمعة الماضية بالجولة الثالثة للدوري، حيث سدد كرة قوية سكنت شباك الزمالك لتعلن عن الهدف الرابع للأهلي، بينما كان قد تسبب في الهدف الأول أيضاً بعد تسديدة قوية ارتطمت بالعارضة قبل أن تصطدم بجسد محمد أبو جبل حارس الزمالك لتسكن الشباك أيضاً، وذلك ضمن فوز الأهلي بخماسية مقابل 3 أهداف.

وتوج أليو ديانج مع الأهلي بـ 5 ألقاب وهم: الدوري العام، دوري أبطال أفريقيا مرتين، كأس مصر، كأس السوبر الإفريقي، بالإضافة إلى التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية.