شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يرحب برحيل ثلاثى الأهلى فى انتقالات الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحّب بيستو موسيماني المدير الفني للأهلي برحيل أكثر من لاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية خلال يناير المقبل ، وعلم ”الخليج 365” أن المدير الفني للأهلي لم يُمانع في رحيل الثلاثي ، طاهر محمد طاهر ورامي ربيعة ومحمد محمود .

ورغم أن الأهلي لم يتلقى عروضاً رسمية من أي نادً مصري أو خارجي حتى الأن لضم هذا الثلاثي، إلا أن موسيماني أعلن ترحيبه برحيل طاهر أو محمد محمود أو ربيعة ، وذهب المدير الفني إلى أن الفريق لديه البديل لهذا الثلاثي وتحديداً محمد محمود وطاهر محمد طاهر.

ومن المقرر أن يبحث مسئولو الأهلي مع المدير الفني ملف الراحلين عن الفريق الفترة المقبلة.

على صعيد متصل ، تدور مناقشات كروية خلال الفترة الحالية داخل النادى الأهلى حول حاجة فريق الكرة لصفقات جديدة خلال ميركاتو الشتاء فى يناير المقبل ، ورغم أن صفوف الأهلى تبدو مكتملة، وأن الفريق لا يحتاج صفقات جديدة، إلا أن لجنة التخطيط للكرة فى الأهلى تبحث جدوى هذا الأمر، وتناقش حاجة الفريق لضم صفقات جديدة فى يناير أم لا بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني.

وتعاقد الأهلى الصيف الماضى مع كل من بيرسى تاو وميكيسونى وحسام حسن وكريم فؤاد ومصطفى البدرى، وأعاد الثنائى المُعار أحمد عبد القادر وعمار حمدى قبل أن يقوم الأهلى بإعارة مصطفى البدرى لنادى فيوتشر لمدة موسمين.