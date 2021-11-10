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قصة هدف.. جمال عبد الحميد يسجل للزمالك فى شباك الأهلى

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القاهرة - سامية سيد - سجل جمال عبد الحميد نجم الأهلى والزمالك السابق هدفاً فى مباراة القمة بموسم 1986 – 1987 ليعلن فوز الفريق الأبيض بالمباراة فى اللقاء الذى جمع الفريقين على ستاد القاهرة الدولى .

لعب جمال عبد الحميد مع النادي الأهلي واستطاع تسجيل 28 هدفا مع المارد الأحمر حقق من خلالها 5 بطولات دوري ممتاز اعوام 1977 ،1979 ، 1980 ، 1981 ، 1982 وحقق 4 بطولات كأس مصر  ، وشارك مع الأهلي في تحقيق دوري أبطال أفريقيا عام 1982 ، وتعرض للإصابة بكسر مضاعف في إحدى مبارياته مع الأهلي، حينما وقع الحارس إكرامي الشحات على قدمه .

كما استطاع تسجيل 73 هدفا خلال مسيرته مع الفارس الأبيض حتى توج صبره بالفوز بعدة ألقاب، هى: 4 بطولات دوري ممتاز في اعوام 1984 و 1988 و 1992 و1993 ، وحقق دوري أبطال أفريقيا اعوام 1984 و 1986 و1993 و بطولة الكأس الأفروآسيوي للأندية عام 1987 وبطولة كأس مصر 1988 .

أصبح قائد المنتخب الوطني في كأس العالم 1990 بعد تألقه الكبير مع الفارس الأبيض والذي يعد بمثابه مولده من جديد في عالم كرة القدم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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