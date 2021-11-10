شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب مصر تتوجه اليوم إلى أنجولا على متن طائرة خاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تتوجه بعثة المنتخب الوطنى بقيادة كارلوس كيروش، إلى أنجولا في تمام الواحدة ظهر اليوم الأربعاء، على متن طائرة خاصة، استعدادا لخوض مباراة الفريقين في تمام التاسعة مساء الجمعة المقبل في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويخوض منتخب مصر مرانا صباحيا اليوم قبل التوجه إلى مطار برج العرب، لاستقلال الطائرة الخاصة للتوجه إلى أنجولا، على أن تعود البعثة عقب انتهاء المباراة مباشرة استعدادا لخوض مباراة الجابون يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة السادسة والأخيرة بالتصفيات المونديالية.

وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر اصطحاب جميع اللاعبين إلى أنجولا، وعددهم 25 لاعبا، كما قرر الجهاز الفني اصطحاب محمود الونش لاعب الزمالك ضمن البعثة رغم إيقافه للحصول على إنذارين وعدم مشاركته في اللقاء، حيث يرغب كيروش في فرض حالة من التركيز داخل المنتخب لتحقيق نتيجة إيجابية سواء بالفوز أو التعادل على أقل تقدير.

من جانبه، أكد روجير دو سا مساعد كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، أن فترة تجمعات المنتخب مازالت قصيرة والجهاز الفني يحتاج لفترات أطول من أجل نقل خبراته وأفكاره للاعبين.

وقال روجير، في المؤتمر الصحفى قبل السفر إلى انجولا، إن مباراة أنجولا الجمعة المقبل في تصفيات كاس العالم صعبة للغاية، وليس معنى أن منتخب أنجولا ليس له حظوظ أن المباراة سهلة، مضيفا أن أنجولا ستلعب بلا ضغوط وستكون المباراة قوية وسنلعبها للفوز.

وعن اختيارات اللاعبين، قال روجير، إن الاختيارات تمت بدقة ونعلم كل كبيرة وصغيرة عن لاعبى المنتخب، وكذلك الاختيار لا يتم على أساس متوسط الأعمار الصغير فقط ولكن الخبرة والكفاءة، موضحا أن الاختيار يقوم على الأداء والمستوى المميز.

وتابع، أن كيروش تعامل مع لاعبين فى أوروبا فى مختلف الأندية، ويعلم تماما قيمة العامل النفسى، وتعامل مع اللاعبين المصريين جيدا وجهزهم لهذه المباراة جيدا.

وأضاف: "نسعى للعب بشكل هجومى ولكن المباراة المقبلة سنتعامل معها بحذر لأننا بنخوض المباراة خارج الملعب".